'Diosdado Cabello es el Pablo Escobar de Venezuela': Marco Rubio

Un mensaje en Twitter publicado por el periodista venezolano Alberto Rodríguez se ha hecho viral en redes sociales. ¿La razón? En el video que presenta, el senador republicano de los Estados Unidos Marco Rubio llama "narcotraficante" a Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Unido de Venezuela (PSUV).

“Viendo nueve actuales funcionarios venezolanos, el gobierno impuso sanciones contra el Vicepresidente del país, también hay alegaciones bastante fuertes hechas por algunas personas sobre el rol de Diosdado Cabello, individuo que en mi perspectiva, basado en todo lo que he visto, no es simplemente un líder político, en mi perspectiva es el Pablo Escobar de Venezuela, es un narcotraficante”, afirmó Rubio.



En el video, que ya suma más de 11 mil retuits, Rubio también lanza críticas a la situación económica del vecino país, afirmando que es imposible que en una de las naciones más ricas del mundo, los ciudadanos no puedan comprar ni papel higiénico.

El Senador de los Estados Unidos, que en varias ocasiones ha hecho declaraciones en contra de la Constituyente que se realizará el próximo 30 de julio, exige en la intervención un restablecimiento del orden democrático de Venezuela y "el respeto de los derechos básicos mientras el régimen de Nicolás Maduro continúa su asalto contra el pueblo venezolano y las instituciones democráticas del país".

1.Release & grant amnesty to all political prisoners.2. Cancel “constituent assembly”. 3. Schedule & hold intl supervised elections. 2/4 — Marco Rubio (@marcorubio) 11 de julio de 2017

Vea el video de Marco Rubio

ÚLTIMA HORA | VIDEO - Senador Marco Rubio en el Senado de EE.UU.: "Diosdado Cabello, es mi perspectiva, es el Pablo Escobar de Venezuela" pic.twitter.com/NPEmchS566 — Alberto Rodríguez (@AlbertoRT51) 19 de julio de 2017

Otros líderes internacionales también se han pronunciado sobre la situación actual que vive Venezuela. En días pasados el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el país podría sufrir penalidades económicas de continuar con el plan de la Constituyente.



El presidente colombiano Juan Manuel Santos, también ha reiterado la necesidad de "desmontar la Constituyente para lograr una solución negociada, rápida y pacífica en Venezuela. El mundo entero lo está pidiendo".

