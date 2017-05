Plantones contra el gobierno de Venezuela paralizaron varias ciudades 

Al tratarse de la segunda convocatoria a un ‘gran plantón’ en las principales avenidas, la creciente oposición venezolana estuvo el lunes hasta 10 horas apostada en las calles, logrando una paralización parcial del país como parte de la ola de protestas que ya cumple 40 días exigiendo al gobierno de Nicolás Maduro respeto a la Constitución y un cronograma electoral.

Al llamado se sumó la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), principal gremio de productores de carne, lo cual visibilizó el descontento del sector rural y campesino. Por lo menos 20 puntos del plantón los protestaron los productores agropecuarios, e incluso regalaron y vendieron leche a bajo precio.

“Desde Upata hasta Catatumbo, pasando por La Guajira, Guasdualito, los productores participamos en todo el territorio y demostramos que hay una ruralidad que se expresa, que el descontento no es solo en las ciudades. Lo de hoy (lunes) no fue una movilización masiva, fue histórica, no solo porque el Gobierno, con las sentencias del Tribunal Supremo y ahora con la constituyente, se ha puesto al margen de la Constitución, sino porque nuestro sector tiene 19 trimestres en decrecimiento y entendemos que la única forma de cambiar es con una Venezuela libre”, dijo a EL TIEMPO el presidente de Fedenaga, Carlos Albornoz.



La protesta fue reprimida con fuerza en las regiones de Carabobo, Mérida y Nueva Esparta. En la primera se reportaron disparos de perdigones y bombas lacrimógenas y más de 20 detenciones, igual que en el estado andino.



En Táchira, la dirección del partido opositor Acción Democrática denunció que uno de sus dirigente juveniles, Wílmer Chacón, fue herido de un balazo en la cabeza por los cuerpos de seguridad. Luego se informó que dos personas perdieron la vida por impactos de bala.



En Caracas, las fuerzas de seguridad no atacaron directamente a las miles de personas plantadas en la avenida Victoria y el distribuidor Altamira. En cambio, se decantaron por desplegar una lluvia de bombas lacrimógenas en la zona residencial de El Paraíso, uno de los puntos de concentración de donde saldrían opositores. En total, el dirigente opositor Freddy Guevara confirmó al menos 70 plantones.



La determinación de mantener las protestas contó con un nuevo acicate con la detención del profesor Sergio Contreras y la activista de derechos humanos Lisbeth Áñez. Contreras, director de redes sociales para el periódico 'El Nuevo País' y la revista 'Zeta', además de activista del partido Voluntad Popular, fue detenido en la protesta del viernes.



Por su parte, Áñez, más conocida como ‘Mamá Lis’, por atender a los presos políticos arrestados desde el 2014 llevándoles alimentos y medicinas, fue apresada en el aeropuerto de Maiquetía.



Ambos, no obstante ser civiles, fueron presentados ante tribunales militares y acusados de rebelión militar y traición a la patria.



VALENTINA LARES MARTÍZ

Corresponsal de EL TIEMPO