Asamblea de Ecuador destituye a fiscal general por incumplir funciones

La Asamblea Nacional de Ecuador destituyó este jueves al fiscal general del Estado, Carlos Baca, tras un juicio político de censura, en que el pleno del Legislativo debatió sobre un supuesto incumplimiento de funciones del hasta ahora jefe del Ministerio Público.

Con el voto afirmativo de 128 legisladores, de 131 presentes en el pleno de la Asamblea, Baca fue destituido tras una sesión que se extendió por más de diez horas, cuatro de ellas utilizadas en la lectura de un informe de la Comisión legislativa de Fiscalización.



Sólo tres legisladores se abstuvieron de aprobar la moción de censura, en la que se acusaba a Baca de incumplimiento de funciones, aunque también en el debate se recordó una supuesta afinidad con el expresidente Rafael Correa, cuya administración (2007-2017) ha sido fuertemente criticada por la oposición.



Baca, en su comparecencia, se defendió de las acusaciones e insinuó motivos políticos en el proceso que inició el pasado 9 de marzo, cuando el Parlamento definió su enjuiciamiento político, en medio de una dura polémica con el entonces presidente del Legislativo, el oficialista José Serrano.



También ese día, la Asamblea destituyó a Serrano como presidente de la Asamblea tras un duro enfrentamiento verbal con Baca, quien había difundido una grabación de audio que comprometía al legislador en una supuesta trama de conspiración para deshacerse del fiscal general.



En dicha grabación se escuchaba a Serrano hablar con el excontralor Carlos Pólit -requerido por la justicia por presunta corrupción- sobre la posibilidad de deshacerse de Baca.



Serrano admitió entonces que cometió un error al hablar con el excontralor Pólit (prófugo en Estados Unidos y acusado por la trama de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht), pero dijo que lo hizo sobre la base de que él le había ofrecido información relevante sobre casos de corrupción que supuestamente salpicaban al fiscal.



Ahora, Baca tildó a Pólit como "el hombre más poderoso" del país y dijo que su error fue convocar a una rueda de prensa para difundir el audio, aunque pidió a los asambleístas que le comprendieran, ya que allí se escuchaba un complot para "bajarse" al fiscal, lo que podría suponer cualquier cosa.



El fiscal detalló ejemplos de su gestión al frente de la Fiscalía y su actuación firme en casos a los que denominó emblemáticos, como el que concluyó con la condena a seis años de prisión contra el exvicepresidente Jorge Glas, por un caso de asociación ilícita relacionado con la trama de corrupción de Odebrecht.



En su defensa también se refirió a la situación de violencia en la zona fronteriza con Colombia, donde se han registrado la muerte de cuatro soldados, los tres integrantes de un equipo de prensa del diario El Comercio y el secuestro de una pareja de ciudadanos, además de otros actos de violencia.



Al respecto, señaló que en el lado colombiano hay 67.000 hectáreas de cultivos de coca, lo que podría suponer una producción de 260.000 toneladas de cocaína y 5.000 millones de dólares de ingresos para los narcotraficantes.



Por ello, Baca aseguró que la solución al problema de inseguridad en la frontera con Colombia debe ser integral y dijo que trajo a colación este tema, pues intuía su eventual destitución y sentía la necesidad de informar sobre la actuación de la Fiscalía sobre ese tema.

No obstante, sostuvo que nadie era imprescindible, menos aún un fiscal que era interpelado con una decisión ya tomada por los legisladores interpelantes, Henry Cucalón y César Carrión, quienes le criticaron por haber organizado una rueda de prensa para informar del audio sobre la supuesta trama de conspiración en su contra.



Precisamente, el socialcristiano Henry Cucalón arremetió contra Baca, al que acusó de haber violado normas del Código Integral Penal, al haber revelado el audio sin haber, previamente, judicializado la prueba.



Baca es "un mal político disfrazado de pésimo fiscal", apostilló Cucalón. El otro interpelante, César Carrión, del centroderechista movimiento CREO, el fiscal Baca supuestamente incumplió con el Código Orgánico Integral Penal al difundir el audio sobe el complot en su contra.



Por eso y otras cosas, "hay un fiscal que no debe estar un minuto más en la Fiscalía y con ello no se pierde la institucionalidad" en el Ministerio Público, aseveró Carrión.



