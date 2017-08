Destituyen a fiscal Luisa Ortega, crítica del régimen de Maduro

La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (ANC), elegida hace casi una semana, aprobó este sábado la destitución de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y la inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) hallara méritos para su enjuiciamiento.

Ortega será sustituida por el defensor del pueblo, Tarek William Saab.



El TSJ emitió una carta dirigida a Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, en la que detalló su decisión y solicito que fuera inhabilitada para cualquier cargo público, de acuerdo al artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) mientras dure proceso.



Diosdado Cabello también pidió que no fuera suspendida, sino removida del cargo, propuesta que fue aprobada por la ANC.



"Eso no puede quedar vacío porque se generará un problema que ya lo teníamos con la inacción del Ministerio Público", dijo el constituyente Diosdado Cabello al postular a Saab para el puesto.



Ortega Díaz también tiene prohibición de salida del país. Además, el TSJ pidió enajenar, gravar sus bienes y el congelamiento de sus cuentas.



Mas temprano, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se ubicaron en las fueras del Ministerio Público e impidieron el acceso a la sede, a los trabajadores y a la fiscal Ortega Díaz.



“No me dejan pasar, lamentablemente ustedes no vieron cómo me empujaron, cómo me atacaban con los escudos para que no entrara a la sede del Ministerio Público”, denunció la fiscal en las fueras del MP.



En una declaración a la prensa ofrecida poco después de la votación, el oficialista Cabello señaló que la Fiscalía, en manos de Ortega Díaz "hasta hace media hora, se había convertido en un centro de la impunidad" en el país.



Ortega había rechazado la elección de la Asamblea Nacional Constituyente por considerarla una "ambición dictatorial" del chavismo y ha denunciado que debía "ser convocada por el pueblo" y no por el presidente Nicolás Maduro, lo que la ha convertido en una de las voces más críticas a este proceso.



*Con agencias y 'El Nacional' - GDA​

Asamblea Nacional Constituyente, por dos años

Los más de quinientos representantes de la ANC, aprobaron también este sábado, por unanimidad, su propio funcionamiento por al menos dos años.



Cabello informó que este cuerpo, integrado únicamente por constituyentes afines al Gobierno, aprobó extender su trabajo durante dos años "siempre y cuando se hayan cumplido las tareas encomendadas, las funciones para las cuales fue nombrada".



"Pudiera ser menos, pero no nos vamos a limitar", matizó luego, en declaraciones a periodistas durante un receso en la primera sesión del órgano, en el Palacio Federal Legislativo de Caracas.

En este sentido, remarcó que las decisiones que se produzcan en el seno de la Asamblea Constituyente no deben extrañar a la opinión pública por tratarse de un dictamen emanado por un cuerpo con poderes ilimitados e incuestionables.