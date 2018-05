Desaparece militar ecuatoriano asignado en la frontera con Colombia

17 de mayo 2018 , 07:51 a.m.

El Ejército de Ecuador anunció el miércoles que desconoce el paradero de un militar de una unidad en plena frontera con Colombia, donde la fuerza pública persigue a grupos armados que están detrás de una inusitada violencia que ha provocado siete muertos.



Cuatro soldados "abandonaron" sin autorización el sábado último el destacamento Tobar Donoso, en la provincia andina del Carchi (norte), para dirigirse a un poblado vecino, señaló la institución en un comunicado al precisar que se "desconoce desde ese día" el "paradero" del cabo segundo de infantería Wilson Ilaquiche Gavilanes.

"La unidad militar aplicó los procedimientos respectivos de reconocimiento y verificación; no obstante, hasta la presente fecha no se ha podido obtener indicios que determinen el posible paradero y situación" de Ilaquiche, agregó.



Las autoridades de Ecuador y Colombia señalan a rebeldes disidentes de la disuelta guerrilla de las Farc como responsables de atentados y secuestros desde enero pasado en el lado ecuatoriano de la frontera, donde opera el narcotráfico.



Los ataques han dejado siete muertos entre militares y periodistas, decenas de heridos y dos civiles secuestrados. Ambos países lanzaron una cacería contra el denominado frente Oliver Sinisterra, bajo el mando de Walter Artízala, alias 'Guacho', que secuestró en marzo a un reportero, un fotógrafo y un chofer del El Comercio de Quito, el diario más influyente de Ecuador.



Los periodistas y el conductor habían viajado a la frontera para cubrir el inédito fenómeno de violencia. Los tres fueron asesinados en cautiverio y sus cuerpos todavía no han sido devueltos, pese a las gestiones del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).



La organización que comanda 'Guacho' opera como brazo armado del cartel mexicano de Sinaloa y está vinculado al contrabando de drogas hacia Estados Unidos a través del Pacífico, según autoridades.

AFP