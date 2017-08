‘Glas recibió US$ 14 millones de la firma Odebrecht’

El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, negó el viernes que haya recibido millonarios sobornos de la compañía brasileña Odebrecht, como reveló al periódico O Globo un exdirectivo de la firma constructora.

“Yo no tengo un centavo mal habido en mi patrimonio”, declaró Glas a la prensa en su natal puerto de Guayaquil (suroeste), adonde viajó luego de que el presidente Lenín Moreno lo despojó de las funciones que le había asignado en medio de una pugna en el oficialismo.



José Conceição Filho, exdirector de Odebrecht en Ecuador, confesó haber “pagado al menos 14,1 millones de dólares a Glas a cambio de contratos con el Gobierno”, de acuerdo con O Globo.



Conceição, que se tornó colaborador de la justicia brasileña que investiga la millonaria trama de sobornos de Odebrecht, dijo que inclusive “filmó encuentros personales con Glas y un intermediario para sustentar sus afirmaciones”.



Las negociaciones de los sobornos con el expresidente de Odebrecht en Ecuador se daban principalmente a través de un tío del Vicepresidente, el empresario Ricardo Rivera.

Varios encuentros

Pero Conceição y Glas también se encontraron en persona en varias ocasiones, añade O Globo.



Glas, quien desde 2007 fue responsable de los sectores estratégicos de Ecuador y a partir de 2013 es vicepresidente, admitió el viernes haberse “reunido varias veces con representantes” de la constructora incluso para exigir “la reparación de obras”.



Añadió que sostuvo encuentros con delegados de Odebrecht para recibir informes sobre “avance de obras” y pagos pendientes por parte de Ecuador.



Además, el Vicepresidente indicó: “De lo que conozco, a mí también me grabaron (personeros de Odebrecht). Estamos hablando de espionaje político, y hay espionaje político también casa adentro”.



“Nueva denuncia es un refrito burdo del mismo delator y corrupto confeso, que además ahora usa espionaje político. ¡No nos derrotarán!”, escribió Glas en su cuenta de la red social Twitter.



La Fiscalía ecuatoriana indaga la trama de sobornos de Odebrecht tras la revelación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en diciembre pasado, de que la firma pagó entre 2007 y 2016 unos 33,5 millones de dólares a funcionarios ecuatorianos.



Glas, a quien la oposición lo acusa de estar involucrado en supuestos casos de corrupción no solo con Odebrecht, ha acudido ante la Fiscalía a rendir testimonio por el tema de los sobornos de la empresa brasileña, que deja una decena de detenidos en el país, entre ellos Rivera (que por tener más de 65 años cumple prisión domiciliaria).



Sin embargo, la justicia no le ha formulado cargos.

Revelaciones

Según el diario público El Telégrafo, O Globo divulgó el jueves en la noche una nueva información relacionada con las actividades de la empresa Odebrecht en Ecuador.



En su reportaje, el diario brasileño asegura que en la delación, el exejecutivo de Odebrecht relató una serie de encuentros y negociaciones hechas directamente con Glas, publica por su parte el diario El Comercio, de Quito. Una de estas citas se habría concretado en 2014, en la oficina de la Vicepresidencia de la República, cuando Glas habría pedido dinero para su campaña, añade El Comercio.



La versión de El Comercio relata otro detalle del exejecutivo: “Afirmé a Jorge Glas que ya realizaba pagos a Ricardo Rivera. En respuesta, Jorge Glas confirmó que era consciente de estos pagos, pero que esa contribución sería una nueva demanda”, contó el delator.



AFP/ EFE