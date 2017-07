Expresidentes, declarados ‘persona non grata’ en Venezuela

El Gobierno venezolano declaró como 'persona non grata' a cuatro expresidentes que participaron el domingo pasado como observadores de la consulta popular opositora sobre el cambio a la Constitución que impulsa el presidente, Nicolás Maduro, informó este miércoles la Cancillería de ese país.



“Declaramos 'persona non grata' a los siguientes individuos: Jorge Quiroga (Bolivia), Andrés Pastrana (Colombia), Laura Chinchilla y Miguel Rodríguez (Costa Rica)”, informó en Twitter el canciller venezolano, Samuel Moncada.

El ministro de Relaciones Exteriores explicó que estos cuatro exmandatarios “no entrarán más a Venezuela”, pues “abusaron de la generosidad” del pueblo venezolano.



En la noche del domingo, la llamada revolución bolivariana había declarado como 'persona non grata' al exmandatario mexicano Vicente Fox, quien también participó como observador de la consulta opositora. Moncada dijo entonces que el político mexicano “vino pagado a Venezuela para promover la violencia y la intervención de potencias extranjeras” y “quiso provocar a las autoridades para armar un circo mediático que sirviera a los viles intereses que lo contrataron”.



Los expresidentes pidieron el lunes al presidente Maduro que “atienda la voluntad mayoritaria” y suspenda el llamado a elegir una asamblea nacional constituyente prevista para el 30 de julio. “Nuestro llamado es al presidente Nicolás Maduro a fin de que atienda la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano que se ha expresado de modo inequívoco en rechazo de la constituyente ilegítimamente convocada por su gobierno y que proceda a suspenderla”, expresaron en un comunicado leído por el expresidente colombiano Andrés Pastrana.



Este martes, Rodríguez manifestó sentirse “honrado” por haber sido declarado no grato por el gobierno de Maduro. “Por ser testigo de la jornada histórica para la democracia, la dignidad y libertad (...), el gobierno del presidente Maduro me declara no grato. Le doy las gracias con sinceridad, porque esto resalta la diferencia entre el querido pueblo de esa hermana nación y la dictadura que los avasalla”, escribió el expresidente de Costa Rica en sus redes sociales.



Más de 7,5 millones de venezolanos, de acuerdo con datos de la oposición, rechazaron la constituyente impulsada por Maduro en un referendo del domingo. Sin embargo, el chavismo calificó de fraudulento el proceso y reiteró que la elección del 30 de julio se mantiene.

Reacción contra Santos

El gobierno de Venezuela advirtió a Estados Unidos que avanzará con la elección de la asamblea constituyente, pese a su amenaza de imponer sanciones económicas como parte de una creciente presión internacional que busca obligar al presidente Nicolás Maduro a frenar su iniciativa. Y la emprendió contra el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien había pedido por Twitter “desmontar la constituyente para lograr solución negociada”.

“Santos, 'go home' ”, le espetó Maduro. “Jamás un oligarca bogotano ordenará ni gobernará la patria de Bolívar, así lo juramos (...). Es un “traidor” que quiere buscar la “visa gringa”. “Santos no gobierna Colombia y se cree presidente de Venezuela”, señaló. “Aquí no manda Santos ni Temer ni Trump ni Rajoy”.



El canciller venezolano, Samuel Moncada, indicó: “Nada ni nadie podrá detenerla, la constituyente va. Hoy el pueblo venezolano es libre y responderá unido ante la insolente amenaza planteada por un imperio xenófobo y racista”.



Entre tanto, Maduro activó el consejo de defensa de la Nación para responder a lo que llamó “la amenaza imperial de EE. UU.”.



En Washington, el presidente Donald Trump dijo que “tomará rápidas y fuertes medidas económicas” si Maduro persiste en la constituyente, que la oposición considera un “fraude” del chavismo para perpetuarse en el poder y hacer de Venezuela “otra Cuba”.



AFP y EFE