Debate clave en Argentina para la despenalización del aborto

13 de junio 2018 , 07:16 a.m.

Argentina se prepara este miércoles para una votación clave sobre la despenalización del aborto. Es la primera vez que este país debate la posibilidad de legalizarlo hasta antes de la semana 14 del embarazo.



Este martes, algunos miembros de diversas comunidades católicas oraron dando siete vueltas al edificio del Congreso argentino, en Buenos Aires, para "derribar las murallas" que se forman a favor del proyecto de ley.

Así está el aborto en América Latina

Según el ‘Abortion Worldwide’, publicado por el Instituto Guttmacher, en América 44 de cada 1.000 mujeres han abortado al menos una vez en su vida, la tasa más alta en el mundo. Además, se estima que en promedio las mujeres pagan 76 dólares por esta práctica.





Países en los que es legal:



​En cuatro países de América Latina y el Caribe el aborto legal y no tiene restricciones. Estos son Cuba, Guyana, Guyana francesa. En el caso de Uruguay, esta práctica es legal dentro de las 12 primeras semanas de embarazo.





Ilegal, con excepciones:

​

La lista la encabeza Colombia, en donde el aborto solo está permitido bajo tres causales: violación, deformación del feto o riesgo en la vida de la madre. Chile adoptó estas mismas excepciones a partir del 2017.



Otros países que contemplan estas excepciones o solo algunas de ellas son Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay, Venezuela, República Dominicana, Honduras, Bolivia y Perú.



El caso de México es una situación particular. Al ser un país federal cada uno de los estados tiene independencia para la implementación de algunas leyes. En todo el país solo está permitido en caso de violación, mientras que en Ciudad de México es legal.





Completamente ilegal:

​

Son tres países latinoamericanos en los que no existen excepciones para la interrupción del embarazo: Haití, Nicaragua y El Salvador. En este último país la pena por abortar puede ser hasta de 50 años de cárcel.



