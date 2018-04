Crisis fronteriza tumba a ministros ecuatorianos de Interior y Defensa

27 de abril 2018 , 11:47 a.m.

Los ministros ecuatorianos de Defensa, Patricio Zambrano, y del Interior, César Navas, han presentado su dimisión al presidente del país, Lenín Moreno, a raíz del deterioro de la seguridad en la frontera con Colombia.

El anuncio lo hizo este viernes el secretario de Comunicación, Andrés Michelena, convertido en los últimos días en la cara más visible del gobierno ecuatoriano.



Moreno había dado a ambos ministros un plazo de 10 días para que le trajeran al disidente de las FARC responsable de una decena de ataques en el norte del país, alias Guacho, o de lo contrario "den un paso al costado".



La confirmación de la dimisión se dio un día después de que cumplirse el plazo que Moreno había dado a ambos ministros para capturar a alias Guacho, disidente de las FARC al que se le atribuye una decena de ataques en el norte del país, ocurridos desde el pasado 27 de enero cuando estalló un coche bomba.



A alias Guacho también se le atribuye el secuestro en marzo y asesinato en cautiverio de un equipo periodístico del diario El Comercio, de Quito.



La semana pasada Moreno exigió responsabilidades a los ministros de Interior y de Defensa y anunció que si no le traen a alias Guacho en 10 días esperaba de ellos que den "un paso al costado". La Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) señaló hoy que en "los próximos momentos se darán a conocer los reemplazos" de Navas y Zambrano.

El ministro de Defensa de Ecuador, Patricio Zambrano Restrepo, también presentó su dimisión. Foto: EFE / José Jácome

Desde el pasado 26 de marzo, cuando fue secuestrado del equipo periodístico, Navas estuvo al frente del caso, que terminó en tragedia con el asesinato del periodista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas, y del conductor Efraín Segarra.

Además, apenas cuatro días después de confirmarse el asesinato del equipo de prensa, Navas informó de otro secuestro, esta vez de una pareja de ecuatorianos, Óscar Villacís y Katty Velasco, también en la zona fronteriza con Colombia. Al confirmar el secuestro de Velasco y Villacís, Navas presentó un vídeo de la pareja, enviado por sus captores, en el que piden apoyo del Gobierno para su liberación.



El vídeo llegó al Gobierno a través de un canal de comunicación abierto con alias "Guacho", según Navas, quien esta semana indicó que no han tenido contacto con los secuestradores de la pareja de ecuatorianos hace días.



La víspera, ante la posibilidad de que se concretara la salida del Gobierno de los ministros por cumplirse el plazo de Moreno sin los resultados exigidos, los familiares de los integrantes del equipo de prensa, adelantaron que su salida no los exime de responsabilidades.



"La salida de un cargo público no exime de responsabilidad, ni constituye una fórmula de silencio", señalaron en un comunicado en el que pedían detalles del proceso para rescatar a los secuestrados, así como conocer pormenores de los esfuerzos que realizan Ecuador y Colombia para recuperar los cadáveres.

EFE