Crece condena contra Maduro por detención de López y Ledezma

A pocas horas de que el Gobierno de EE. UU. calificó de “dictador” al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y le aplicó sanciones económicas, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebín) detuvo en la madrugada del martes en Caracas a los dirigentes opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, quienes fueron sacados a la fuerza de sus casas, donde cumplían arresto domiciliario, y trasladados nuevamente a prisión.

El Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo, procedió contra López y Ledezma argumentando “el incumplimiento de las condiciones impuestas para que se mantuvieran bajo arresto domiciliario”, y además los acusó de tener un “plan de fuga”.



“Cabe destacar que las condiciones impuestas a López no le permitían realizar ningún tipo de proselitismo político (...). En el caso de Antonio Ledezma, el tribunal de su causa le había impuesto como condiciones la obligación de abstenerse de emitir declaraciones ante cualquier medio”, dijo el máximo juzgado en una nota de prensa.



Desafiando esas limitaciones, ambos líderes difundieron en sus redes sociales videos en los cuales expresaban sus opiniones sobre la crisis que atraviesa Venezuela, denunciando la deriva autoritaria de Maduro y rechazando la imposición de una Asamblea Constituyente que el oficialismo ha dicho pretende utilizar para reescribir la Carta Magna; cerrar el Parlamento, de mayoría opositora; remover a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y encarcelar a los voceros de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) por “golpistas” y “terroristas”.



Condenado a casi 14 años de prisión por encabezar en febrero del 2014 una ola de protestas contra el régimen chavista, que concluyó en 43 muertos, López pasó tres años y cinco meses en la cárcel militar de Ramo Verde, hasta que el pasado 8 de julio recibió la medida de arresto domiciliario.



En estas dos semanas, el fundador del partido Voluntad Popular intervino en las negociaciones desarrolladas por el Ejecutivo y la MUD, con la mediación del expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero, para tratar de evitar la activación de la constituyente.

Ledezma fue capturado en su despacho de alcalde metropolitano de Caracas el 19 de febrero del 2015, y dos meses después lo enviaron a su residencia por razones de salud. Imputado por conspiración, luego de que Maduro lo relacionó con un supuesto plan de golpe de Estado, el veterano dirigente socialdemócrata continúa privado de su libertad, aunque ni siquiera ha sido juzgado formalmente en tribunales.



La Asamblea Nacional (AN) recibió el martes la visita de los embajadores de España, Francia, el Reino Unido y México, en una clara señal de respaldo a la Cámara ahora que enfrenta el peligro de ser liquidada definitivamente por el régimen chavista.



“Las democracias del mundo acompañan al pueblo venezolano y lo demuestran desde la Asamblea Nacional. Más de 40 países desconocen la constituyente fraudulenta de Maduro; no estamos solos en esta lucha”, dijo el presidente del Parlamento, Julio Borges.



Maduro dispuso que los 545 miembros de la constituyente escogidos en los comicios del domingo se instalen el jueves en los espacios del Palacio Federal Legislativo, que hoy ocupan los 112 diputados de la MUD. “La única forma de que se disuelva la AN es que nos maten a los 112 diputados”, retó el primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara.

Mientras la oposición agradecía el espaldarazo de la comunidad internacional, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, en nombre de la Fuerza Armada, censuraba las sanciones aplicadas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. contra el mandatario venezolano, a quien ratificó su “incondicional apoyo y lealtad”.



“De manera insólita, se califica como dictador a un gobernante electo por voluntad de la gran mayoría de venezolanos y venezolanas, quien viene haciendo un esfuerzo superlativo para preservar la paz de la nación y evitar una confrontación violenta”, expuso Padrino López. Desde que comenzaron en abril las protestas contra Maduro, ya se han registrado 121 muertes y casi 2.000 heridos, informó el lunes el Ministerio Público.



PEDRO PABLO PEÑALOZA

Para EL TIEMPO