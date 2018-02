Correa declarará ante la Fiscalía por la venta de petróleo a China

Antes de finalizar la semana, el expresidente de Ecuador Rafael Correa dijo que acudirá a un llamado de la Fiscalía para declarar en una investigación sobre un presunto millonario perjuicio al Estado, en la venta de petróleo a China y Tailandia.

“Claro, siempre cumpliré con mi deber como ciudadano. Pese a todo, sigo confiando en la justicia y todo lo que me pida lo haré”, manifestó el exgobernante en declaraciones divulgadas por el canal Ecuavisa.



El miércoles pasado, Correa fue citado por la Fiscalía para el próximo lunes con el fin de “recoger su versión sobre los hechos que se investigan” en el denominado caso Petrochina.



El organismo indaga un posible perjuicio al Estado ecuatoriano en ventas anticipadas de petróleo que aplicó el gobierno de Correa (2007-2017) para recibir miles de millones de dólares a cambio de la posterior entrega de crudo, principalmente a China, que se convirtió en el mayor prestamista del país.



El periodista y político ecuatoriano Fernando Villavicencio sostiene en una denuncia presentada ante la Fiscalía que hubo presuntas irregularidades en las negociaciones con China y Tailandia, que dejaron perjuicios por 2.200 millones de dólares al Estado.

“Yo solo firmé una preventa (anticipada) petrolera, la del 2010. Nos daban 1.000 millones (de dólares por parte de China) y autorizaba el convenio (...) para que se pague con petróleo”, añadió Correa.



El exmandatario indicó que a partir de entonces cambió la ley ecuatoriana y “yo no he firmado ninguna otra preventa petrolera, y me acusan de preventas petroleras hasta el 2016 (...). Tendrán que demostrar que hay irregularidades”. La investigación fiscal se inició hace un año y es la primera vez que el exmandatario es llamado a declarar por el caso.



Correa aduce que sus adversarios, incluido el presidente y exaliado Lenín Moreno, pretenden involucrarlo en presuntos actos de corrupción en el marco de una persecución política en su contra.



El ahora opositor político del actual gobierno, quien vive en Bélgica tras dejar el cargo en mayo pasado, está en Ecuador haciendo campaña por el no para el referendo de este domingo convocado por Moreno para eliminar la reelección indefinida, lo que inhabilitaría a Correa para las presidenciales del 2021.



AFP