Correa convoca a marchar contra 'malos perdedores'

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, convocó este sábado "al país entero" a manifestarse el próximo sábado en Quito para "decir basta" a "los malos perdedores" de las elecciones del pasado 2 de abril, en las que el candidato oficialista por Alianza País (AP, izquierda), Lenín Moreno, obtuvo el 51,15 % de los votos.

"El próximo sábado (...) a las 9:00 de la mañana convocamos al país entero, no solo a AP, no solo a los simpatizantes del Gobierno, con banderas de Ecuador (...) en la capital Quito, para decir basta, basta a los malos perdedores", anunció Correa en su programa de rendición de cuantas semanal 'Enlace ciudadano'.



Esta convocatoria contará, dijo, con la presencia del "vicepresidente electo de todos los ecuatorianos Jorge Glas y con el presidente electo de todos los ecuatorianos (...) Lenín Moreno", representaciones musicales y "desfiles de la paz".



"Todos los que aman al Ecuador, todos los verdaderos demócratas a decirle a la derecha golpista, a la derecha engreída, al banquero: no pasarán, aquí ganan las mayorías", sostuvo.



El candidato opositor por el movimiento Creando Oportunidades (CREO, centroderecha) y exbanquero de profesión, Guillermo Lasso, desde la misma noche electoral defiende que el proceso electoral fue "fraudulento", que él fue el más votado en esta segunda vuelta y ha solicitado un recuento "voto a voto".



El Consejo Nacional Electoral (CNE) rechaza estas afirmaciones y su presidente, Juan Pablo Pozo, ha informado que se aprobarán los recuentos solicitados por los cauces institucionales correspondientes y tras el estudio de las pruebas que se presenten para ello.



El CNE anunció el viernes su decisión de llevar a cabo un nuevo recuento de 1.275.450 votos tal como solicitaron en días previos CREO y AP y que el nuevo cómputo de los sufragios tendrá lugar el 18 de abril en el Coliseo Rumiñahui en Quito.



EFE