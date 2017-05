Maduro hace 'una apuesta que no mide el sentido democrático’

¿Qué viene ahora con esta nueva constituyente?



Es un planteamiento que hay que tomar con cuidado, porque si bien es cierto que la figura de la constituyente existe, la manera como Maduro pretende que se elija no está contemplada en la Carta Magna. Sin aclarar detalles, pareciera que (Maduro) pretende hacer elecciones segmentando el electorado en categorías sociales, lo que rompe el criterio del voto democrático, que es un voto individual.

¿Perdería poder la Asamblea Nacional?



La Carta Magna establece que mientras la Asamblea Constituyente sesiona, la Asamblea Nacional (AN) permanece intacta. Habrá que esperar si ese proyecto propone acabar con la AN y establecer un poder parlamentario comunal. Pero lo que sí se ve es la intencionalidad de acabar con la AN, no sé si con la figura de la asamblea, pero sí con la oposición que allí está.



¿Termina cambiando la Constitución que impulsó Hugo Chávez en 1999?



Termina pisándola, pero es un riesgo para él porque está en una crisis muy fuerte de apoyo nacional. Lo hizo Chávez porque tenía el respaldo del electorado, con una popularidad por las nubes, pero Maduro no. De hecho, aunque no hay cifras oficiales, se dice que ni siquiera están haciendo elecciones comunales porque ahí también las perderían.



¿Qué pasará con las elecciones pendientes de gobernadores?



Deberían hacerse porque la Constitución en eso está clara. La movida que busca Maduro es evitar las presidenciales del otro año. Es el fondo del asunto. No sabemos con exactitud cuál es el método que va a usar, pero aun así es una apuesta riesgosa y temeraria en todos los sentidos. Es un paso en falso que no está midiendo en el sentido democrático de la palabra, pero sí en el sentido dictatorial.



ANDRÉS RUIZ

Redacción Internacional