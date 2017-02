Más de 18.000 efectivos combaten en Chile 131 incendios forestales

Más de 18.000 efectivos combaten este viernes los 131 incendios forestales que continúan activos en siete regiones del centro y sur de Chile, según el informe más reciente de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) y datos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf). (Lea también: Chile enfrenta los peores incendios forestales en toda su historia)

El texto precisa que están desplegadas 18.308 personas en labores de soporte, apoyo, combate y control de incendios, de las que 1.170 corresponden a brigadistas chilenos, 628 a brigadistas y expertos extranjeros, 8.338 a miembros de las Fuerzas Armadas, 4.000 a bomberos, 1.360 a Carabineros y 415 a funcionarios de la Policía de Investigaciones. Se agregan 2.397 funcionarios de Ministerios y Servicios Públicos, mientras el apoyo aéreo es proporcionado por 52 aeronaves entre aviones y helicópteros.

La Conaf cifró en 131 los incendios en todo el país, de los que 51 se encuentran en fase de combate, 68 han sido controlados y 12 fueron extinguidos, con una superficie afectada de 586.073 hectáreas.

La presidenta Michelle Bachelet, tras celebrar una videoconferencia con autoridades desplegadas en terreno, insistió en que "la situación de emergencia continúa, creemos que es importante no bajar la guardia". Agregó que por hora no hay zonas pobladas que se encuentren amenazadas por los siniestros y manifestó su convicción de que "este estado de emergencia terminará pronto". Matizó, no obstante, que "sabemos que cada verano, hasta abril inclusive, se inician los incendios habituales. Por lo tanto está la fuerza desplegada para seguir enfrentando nuevos incendios, pero de una naturaleza más habitual".

La actual ola de incendios ha sido catalogada como la peor en la historia de Chile, con características distintas a las habituales del verano, con vientos de 50 a 60 kilómetros por hora y constantes cambios de dirección, lo que unido a temperaturas superiores a 35 grados Celsius originó, según los expertos, verdaderas tormentas de fuego sobre vastas extensiones de vegetación y algunos lugares poblados.

La Dirección Meteorológica de Chile señaló que para este fin de semana se esperan precipitaciones débiles para la sureña región del Bíobío, una de las zonas más afectadas por el fuego y que actualmente se encuentra en alerta roja. Hasta el momento, los siniestros han dejado un total de 11 fallecidos, 6.162 damnificados, 1.551 viviendas destruidas y 519 personas albergadas.

EFE