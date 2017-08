Constituyente liquida al Parlamento venezolano

El viernes se consumó la enésima muerte del Poder Legislativo venezolano. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), conformada por 545 militantes chavistas, asumió “las competencias para legislar” que son propias del Parlamento, luego de que la junta directiva de la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, rechazó subordinarse al foro controlado por el oficialismo al no acudir a la reunión a la que había sido convocada.

A partir de este momento, la Constituyente se arroga la potestad de dictar normas “sobre las materias dirigidas directamente para garantizar la preservación de la paz, la soberanía, el sistema socioeconómico y financiero, los fines del Estado y la preeminencia de los derechos de los venezolanos”. Es decir, sobre todos los temas del país.



En realidad, la Asamblea Nacional tiene un año virtualmente clausurada. Desde que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tomó las riendas de la Cámara el 5 de enero del 2016, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) –dominado por el presidente Nicolás Maduro– ha dictado más de 50 sentencias para eliminar las atribuciones y funciones de los diputados.



Para terminar de asfixiar a la Cámara, en septiembre pasado, los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ la declararon en “desacato”, señalando que todos sus actos “son absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica”.

Los fallos del TSJ han permitido a Maduro gobernar por decreto y evadir el control del Legislativo en la aprobación del presupuesto nacional y el uso de los fondos públicos.



A finales de marzo, el TSJ firmó sendas resoluciones que en la práctica cerraban la Asamblea Nacional, eliminaban la inmunidad parlamentaria y facultaban al Ejecutivo para legislar sobre cualquier asunto. Aquellas decisiones provocaron el distanciamiento de la exfiscal general Luisa Ortega Díaz, quien denunció la “ruptura del orden constitucional”, y fueron el detonante de las protestas opositoras que han arrojado un saldo de más de 125 muertes en cuatro meses.



Con la Constituyente, Maduro pretende darle un barniz de legalidad al asalto al Parlamento. El régimen chavista apunta que la Carta Magna establece que la Constituyente es “plenipotenciaria”, puede “transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”, y que “los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir” sus decisiones.



“La directiva de la Asamblea Nacional y diputados de la Unidad no reconocemos ni acatamos disolución que pretende imponer Maduro a través de la fraudulenta constituyente”, reaccionó el presidente de la Cámara, Julio Borges, quien convocó para este sábado una sesión extraordinaria en el Palacio Federal Legislativo –donde también se reúne la Constituyente–, “acompañados por el cuerpo diplomático acreditado en el país”.



Borges enfatizó en que “el golpe de Estado perpetrado por la ANC es la profundización de las acciones que ejerce el régimen de Maduro contra la AN”.

La jefa de la Constituyente, Delcy Rodríguez, negó que hayan liquidado al Parlamento. “La Asamblea Nacional que quería ser disuelta queda frustrada. Sigue en funciones, deben trabajar por Venezuela y con apego a la Constitución”, expresó Rodríguez, quien subrayó que el Parlamento “debe convivir” con la Constituyente y “respetar sus decisiones”.



El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y constituyente, Diosdado Cabello, justificó la medida argumentando que de esa manera se “destroza la tesis del Estado fallido como bandera de la desestabilización del imperio y sus lacayos”.



“Para los que andan chillando, la Constituyente no ha eliminado la AN, solo asume funciones de quienes se han colocado al margen de la Constitución”, insistió el portavoz del PSUV.



Antes de arrebatarle sus competencias legislativas, la Asamblea Constituyente ya había fulminado la institución de la inmunidad parlamentaria, al autorizar la detención y enjuiciamiento del diputado chavista Germán Ferrer, esposo de la exfiscal Ortega Díaz, quien ha sido acusado por Cabello de haber manejado una red de extorsión desde el Ministerio Público que habría cobrado, al menos, seis millones de dólares en sobornos a empresas contratistas de Petróleos de Venezuela (PDVSA) que estaban siendo investigadas por presuntos hechos irregulares.



PDVSA denuncia bloqueo por EE. UU.

El presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) denunció el viernes que la firma estatal sufre un bloqueo financiero de EE. UU. que limita las transacciones de la compañía, pese a que no hay una sanción económica en su contra. “Nos bloquean los pagos”, dijo Eulogio del Pino en un discurso transmitido por la TV estatal, refiriéndose a compras que intentan concretar fuera del país. “Tenemos que hacer un turismo financiero, tenemos que ir a China, tenemos que hacer triangulaciones financieras, ya que ellos, de hecho, están aplicando un bloqueo financiero a nuestra patria”, agregó Del Pino. La denuncia se produce en medio de amenazas de sanciones contra Venezuela por parte del gobierno de Donald Trump.



