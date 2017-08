Constituyente adelanta para octubre elecciones regionales en Venezuela

Las elecciones regionales en Venezuela se realizarán en octubre y no en diciembre como estaba previsto, según ordenó este sábado la Asamblea Constituyente (ANC) que rige en el vecino país como un "suprapoder" desde la semana pasada.



La Constituyente decretó "reprogramar para el mes de octubre de 2017 el proceso electoral para escoger gobernadores" de estado, según un acuerdo aprobado por unanimidad por los asambleístas y leído por uno de los vicepresidentes del órgano, Isaías Rodríguez.

Francisco Ameliach, ex gobernador del estado Carabobo y ahora constituyente, dijo que la propuesta estaba enfocada en tener paz en el país. El político sostuvo que así se cumplía con lo pendiente y se podrían hacer los comicios de alcaldes en los primeros meses de 2018 y al final del año las presidenciales.



Delcy Rodríguez, presidenta de la ANC, indicó que se respondía con votos a los llamados de violencia de la oposición. Mediante un decreto constituyente, con fecha 11 de agosto, en el que se reiteró que todo se hacía por la paz del país se aprobó el adelanto de mes y notificarle la orden a Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral.



La propuesta fue realizada la tarde del viernes por el constituyentista Earle Herrera durante una sesión extraordinaria realizada en el Palacio Federal Legislativo. Sin embargo, la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, pospuso el debate para una próxima sesión.



El viernes fueron ratificadas en su cargo a las cuatro rectoras del Poder Electoral. Sin embargo, el primer vicepresidente Aristóbulo Iztúriz no dijo nada sobre el rector Luis Emilio Rondón, que no estuvo presente el Salón Elíptico.



La inscripción de candidatos para los comicios comenzó el pasado martes y terminó un día después, el 9 de agosto. Un total de 22 partidos políticos están habilitados para inscribir y postular candidatos para los comicios de gobernadores, cuyo periodo se venció en el mes de diciembre.



El pasado miércoles, la Mesa de la Unidad Democrática (oposición) acordó inscribir candidatos.



“Veo la campaña como una especie de torbellino social, reclamando la comida y una lucha para cambiar al régimen”, expresó Andrés Velázquez, secretario general de La Caura R, en nombre de la coalición.



EL NACIONAL (VENEZUELA) - GDA