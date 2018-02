Congreso investigaría a Kuczynski si no fija día de interrogatorio

La comisión parlamentaria que investiga las implicaciones en Perú del caso Lava Jato, la mayor trama de corrupción de Brasil, amenazó al presidente peruano,

Pedro Pablo Kuczynski, con incluirlo como investigado si en los próximos diez días no elige una fecha para ser interrogado como testigo.

"Cuando un invitado, como testigo, se niega a comparecer ante la comisión, obstaculiza el desarrollo de la misma. Por lo tanto, puede pasar a la condición de investigado", dijo la congresista del partido fujimorista Fuerza Popular, Rosa Bartra, presidenta de la comisión investigadora.



En el requerimiento enviado a Kuczynski, la comisión también le insta a presentar la información de sus cuentas bancarias y sus declaraciones de impuestos en Perú y en Estados Unidos que él mismo se comprometió a entregar, según Bartra.



La parlamentaria fujimorista recordó que si la comisión lo incluye entre los investigados podrá solicitar el levantamiento de sus secretos constitucionalmente protegidos como el bancario, el tributario, el bursátil y el de las comunicaciones. "Para una investigación, no hay limitaciones", agregó.



Bartra recordó que la comisión del caso Lava Jato envió seis citaciones al mandatario de las que solo obtuvieron respuesta en dos ocasiones. En la primera, Kuczynski dijo que respondería las preguntas de los congresistas por escrito, pero nunca en persona, pues calificó a la comisión de "circo".



Cuando en diciembre el Congreso le planteó una moción para destituirlo, el presidente anunció su disposición a comparecer ante el grupo parlamentario pero, tras ganar la votación y conservar su cargo, dijo que no lo haría antes de que la Fiscalía interrogue al exdirector en Perú de Odebrecht, Jorge Barata, diligencia prevista para este martes y miércoles en Brasil.



Bartra indicó que la comisión que preside remitió al Fiscal de la Nación (fiscal general), Pablo Sánchez, un pliego interrogatorio elaborado por varios legisladores para que sea tomado en cuenta en el interrogatorio a Barata, responsable de los sobornos entregados por Odebrecht en Perú para adjudicarse millonarios proyectos de obras públicas.



Kuczynski debe responder a la comisión Lava Jato por supuestamente haberse beneficiado con los 782.000 dólares facturados a Odebrecht por trabajos de su consultoría Westfield Capital entre 2004 y 2007, cuando era ministro del Gobierno del expresidente Toledo y mientras la empresa era administrada por el empresario chileno Gerardo Sepúlveda.



También por alrededor de 140 transferencias bancarias en cuentas de Kuczynski que presuntamente lo involucran con Odebrecht, Westfield y First Capital, la consultora de Sepúlveda, según un reporte que el Banco de Crédito del Perú (BCP) entregó a la Fiscalía citado por medios locales.



Sobre el plazo puesto por el grupo parlamentario a Kuczynski, la primera ministra, Mercedes Aráoz, aseguró que no se puede dar un ultimátum al presidente y denunció que las preguntas de la comisión tienen un "sesgo" para acusarlo y forman parte de una campaña mediática para desprestigiarlo.