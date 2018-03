‘El gobierno de Vizcarra será una segunda etapa del de Kuczynski’

Mientras el vicepresidente Martín Vizcarra viajaba anoche desde Canadá para ser investido como presidente del Perú, el Congreso de la República debatía a puerta cerrada si aceptaba o no la renuncia a su cargo de Pedro Pablo Kuczynski. La sesión duró tres horas, pero la decisión será votada este viernes, antes de tomar juramento al sucesor.

“Tengo la convicción de que juntos demostraremos una vez más que podemos salir adelante”, escribió en su cuenta de Twitter Vizcarra, que cumplió 55 años y al que le aguarda una labor titánica al carecer de partido político en un Congreso dominado por el partido Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori.

Estoy indignado por la situación actual,como la mayoría de los peruanos. Pero tengo la convicción que juntos demostraremos una vez más que podemos salir adelante.

Por ello, regreso al Perú para ponerme a disposición del País, respetando lo que manda la Constitución.#ElPerúPrimero — Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) 22 de marzo de 2018

Tras meses en la cuerda floja por sus vínculos con la brasileña Odebrecht, Kuczynski, empresario y exbanquero de Wall Street de 79 años, que había asumido hace 20 meses, tiró la toalla el miércoles en vísperas de la Cumbre de las Américas, que reunirá el 13 y 14 de abril en Lima a una treintena de mandatarios, entre ellos Donald Trump.



“No es un día feliz para el país, no es un día del que nos sentimos orgullosos por lo que pueda pasar. Es un día difícil, complicado”, dijo ante el plenario el opositor Víctor Andrés Belaúnde.

Sin embargo, para Juan Sheput, exministro de Trabajo y congresista de Peruanos Por el Kambio –partido del presidente PPK–, pese a que la salida de Kuczynski es un escenario desafortunado, la forma en que se ha manejado la transición, toda dentro del marco constitucional, debe constituir un ejemplo para América Latina.



¿Es viable un juicio penal contra PPK a la luz de la orden de la Fiscalía de impedirle salir del país?



Esa orden es arbitraria porque en el Perú el único que puede impedir que el presidente salga es el Congreso de la República. El fiscal ha dicho que eso va a pasar al juez y él será quien determine. Creemos que al final eso va a ser muy improbable y que tiene que ver más con el clima de alta crispación que estamos viviendo.

Las últimas 48 horas han sido muy intensas, pero la posición del Congreso ha sido la de, en lo posible, usar el debate para que retomemos la realidad y lleguemos a un clima cordial.



¿Qué posición están tomando Keiko Fujimori y su partido?



Perú está ahora a la expectativa de que ellos abandonen el continuar siendo una oposición obstruccionista y agresiva, ya que la presencia de un nuevo presidente de la República va a exigir que se llegue a un acuerdo mínimo con las fuerzas políticas.

El hecho de que haya renunciado el presidente Kuczynski coloca en la balanza de responsabilidades a Fuerza Popular, por lo tanto, el fracaso de Martín Vizcarra va a estar amarrado a este hecho que además nace como consecuencia del permanente hostigamiento por parte de ese partido. Por lo que creo que ellos van a actuar con mayor responsabilidad, que es lo que el país les está exigiendo.



¿Cuál es la posición de los congresistas que estaban con Kuczynski hacia Martín Vizcarra?



Vamos a apoyarlo por una sencilla razón: es el mismo gobierno de Peruanos Por el Kambio, solo que yo lo veo como una segunda etapa: la primera a cargo de PPK y la segundo a cargo de su vicepresidente Vizcarra, pero no es que sea otro gobierno.

Tenemos que entender que esta etapa tiene que estar manejada de una manera mucho más amplia en lo que a política se refiere, tiene que haber un mayor consenso con todas las fuerzas políticas y evitar en lo posible un clima de enfrentamiento como el que acompañó al gobierno de PPK durante los primeros meses.

Es el mismo gobierno de Peruanos Por el Kambio, solo que yo lo veo como una segunda etapa FACEBOOK

TWITTER

¿Cree que lo sucedido es un regreso del montesinismo?



No. Lo que hay aquí es una situación lamentable que nunca debió ocurrir, pero que de ninguna manera se compara al montesinismo porque hablamos de lo que fue una dictadura perversa, de un estado cleptócrata en el cual todo estaba preparado para robar.



Ahora, lo positivo de esta situación y que es importante resaltar es que en el caso peruano todo se está resolviendo en el marco constitucional, es decir, la Constitución dice: si renuncia el presidente, asume el vicepresidente, y no estamos hablando de un golpe de Estado ni parlamentario, estamos dentro de lo que manda la Constitución y eso constituye un ejemplo para América Latina, tal y como lo he señalado a otros medios internacionales.



¿Qué va a hacer ahora Kuczynski? ¿A qué se va a dedicar?



Bueno, el presidente siempre ha sido un financista internacional de altísimo nivel, creo yo que él, luego de un breve descanso, va a empezar a escribir sus memorias y a sacar adelante una fundación que tiene que ver con la promoción y la disminución de brechas sociales, empezando por el tema del agua. Y por otro lado, no dejará la política, estará siempre al lado de su partido apoyando a que Peruanos Por el Kambio siga siendo exitoso.

MARÍA DEL MAR QUINTANA CATAÑO

INTERNACIONAL

@MariaQC8