Ruidos detectados no corresponden a submarino argentino perdido

Aunque este lunes dos buques habían detectado ruidos submarinos en el Atlántico Sur, que se presumió podrían provenir el submarino argentino 'ARA San Juan', perdido desde hace cinco días con 44 tripulantes, en la noche de este lunes se informó los sonidos detectados no corresponden a la nave, cuyo rastro se perdió después de que reportó una avería eléctrica.

La noticia es un duro golpe para las familias de los 44 ocupantes del 'ARA San Juan', que esperaban que los ruidos fueran un intento de la tripulación por ser hallados en momentos en que se realiza un masivo operativo de búsqueda y rescate, cuya eficacia se ve muy limitada por un fuerte temporal en la zona.



"Se analizó la firma acústica y no corresponde a un submarino. No corresponde a un patrón de lo que sería golpes de casco en el sistema Morse", dijo a periodistas Enrique Balbi, portavoz de la Armada. "Es un ruido continuo, constante, que podría llegar a ser ruido biológico", explicó.



La decepción se suma a otra que vino más temprano el lunes, cuando las autoridades argentinas confirmaron que unas señales satelitales detectadas el sábado no provinieron del submarino, como se creía anteriormente.



El submarino es intensamente buscado desde el pasado viernes, en un operativo que involucra a una docena de aviones y barcos de Argentina, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y Chile.



La Marina estadounidense envió además dispositivos de rescate y personal especializado. La Armada dijo en la noche del lunes que los buques Skandi Patagonia y Sophie Siem -de la empresa Total- llegaron a Comodoro Rivadavia, en la Patagonia, para trasladar a la zona de búsqueda un vehículo de rescate operado remotamente, un mini-submarino y una campana de rescate que envió Estados Unidos.

