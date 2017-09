Comisión del Congreso analiza expediente de antejuicio a Jimmy Morales

La comisión integrada por el Congreso de Guatemala para estudiar la solicitud de antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales, acusado de financiación electoral ilícita, comenzó este miércoles con el análisis del voluminoso expediente enviado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El presidente de esa instancia, Julio Ixcamey, de la opositora Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), explicó que por ahora no pueden anunciar un cronograma de trabajo sin antes evaluar el expediente que tiene al menos 963 folios, contrario a lo que había anunciado este martes.



Además, porque el secretario de la comisión, Juan José Porras, del partido Visión con Valores (VIVA), también de oposición, se encuentra fuera de Guatemala y no volverá hasta la tarde del jueves.



Ixcamey dijo que el cronograma no se presentará este miércoles porque tampoco tiene conocimiento sobre cuáles funcionarios tienen que citar a la comisión, además del sindicado, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), quienes solicitaron el antejuicio el pasado 25 de agosto.



Aunque la ley no establece un tiempo para que se entregue el informe al pleno, el Congreso le dio a esta instancia un plazo de cinco días, aunque Ixcamey anunció este miércoles que de ser necesario pedirá una ampliación del tiempo.



Uno de los vocales de la instancia, Gabriel Heredia, de la UNE, explicó que se han declarado en "reunión permanente" para estudiar el extenso expediente que contendría las pruebas en contra de Morales, quien fue secretario general en 2015 del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) con el que ganó la presidencia ese año.

En 2015, según la investigación preliminar, FCN-Nación habría ocultado financiación por 2,3 millones de quetzales (unos 321.217 dólares) y gastado unos 4,4 millones de quetzales (603.075 dólares) en pauta publicitaria sin haber explicado a la autoridad electoral el origen de los recursos con los que realizó los pagos.



