La CIDH expresó su rechazo al indulto a Alberto Fujimori

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado este jueves señalando que “expresa su profunda preocupación” y que además “rechaza” el indulto que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) otorgó al exmandatario Alberto Fujimori, quien cumplía una pena de 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.



“La Comisión expresa su preocupación, porque el indulto a Alberto Fujimori no cumple con requisitos legales fundamentales, como tampoco con elementos del debido proceso legal e independencia y transparencia de la junta de evaluación técnica”, refiere la CIDH.

Ello al señalar que en la junta médica que realizó el informe que recomienda el indulto participó el “médico particular del sentenciado”. Así, se refirió a Juan Postigo, cuya presencia en el equipo fue reconocida hace dos días por el viceministro de Justicia, Juan Falconí, quien en RPP refirió: “No es como un abogado que defiende posiciones, un doctor mira un tema objetivo. […] No había impedimento para que el doctor de Fujimori integre la Junta Médica”.



Para la CIDH, la presencia de Postigo “viola flagrantemente el requisito de independencia y objetividad de esta junta”. Asimismo, a juicio del organismo, la existencia de enfermedades no terminales demandarían en todo caso que Fujimori sea transferido a dependencias hospitalarias cuando sea requerido, más no el indulto.



“La CIDH rechaza el indulto a Alberto Fujimori, por tratarse de una decisión contraria a las obligaciones internacionales del Estado de Perú, y hace un llamado a que se adopten las medidas necesarias para restablecer los derechos de las víctimas que fueron afectados con esta decisión”, indica también el pronunciamiento.



Recuerda también que en el 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró que el Caso La Cantuta constituye crímenes de lesa humanidad. Igualmente, en el 2001, calificó los hechos del Caso Barrios Altos como graves violaciones a los derechos humanos.

Indulto #Fujimori: Actuaremos junto a @CorteIDH para realizar una audiencia pública de supervisión de las sentencias en los casos La Cantuta y Barrios Altos https://t.co/e9mVH5Cwe3 — CIDH (@CIDH) 28 de diciembre de 2017

En ese sentido, considera que el Estado peruano incumplió con disposiciones de las sentencias de la Corte Interamericana y “desconoció sus obligaciones internacionales”.



“La CIDH actuará junto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la realización de una audiencia pública de supervisión conjunta de cumplimiento de las sentencias dictadas en los casos La Cantuta y Barrios Altos. Asimismo, está bajo consideración la posibilidad de convocar de oficio una audiencia temática durante el próximo Periodo de Sesiones de la CIDH, que se realizará en febrero. Perú siempre fue considerado una referencia internacional en la lucha contra la impunidad para los graves crímenes contra los derechos humanos y las circunstancias exigen una nueva evaluación”, advierte también.

EL COMERCIO (GDA)

Perú