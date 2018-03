CIDH debatió en audiencia pública el indulto a Fujimori

El 24 de diciembre del 2017, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, optó por concederle el indulto humanitario al exmandatario Alberto Fujimori, sentenciado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar durante su gobierno.

Sin embargo, la decisión sigue dividiendo a Perú y ha generado indignación entre las víctimas y los familiares de los asesinados en las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, y fue escalada hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues se argumenta que el indulto fue una negociación secreta de alto nivel en la que se canjeó la salvación de Kuczynski, que estaba al borde de la destitución por “incapacidad moral” debido a acusaciones de su implicación en el caso Odebrecht.



La CIDH celebró este viernes una audiencia pública en Bogotá, en el periodo 167 de sesiones en la que la presidenta del organismo, Margarette May Macaulay, criticó abiertamente el indulto: “Nuestro primer deber es con las víctimas, claramente las víctimas sienten que el perdón del expresidente Fujimori es una bofetada en la cara por el Estado”.



May Macaulay afirmó que se pudieron haber tomado otro tipo de decisiones en vista de la enfermedad de Fujimori, que también serían “una bofetada en la cara” para las víctimas, pero no tan graves como el indulto.



Y la comisionada fue más allá: “Para que toda la sociedad se beneficie de la reconciliación” tras el conflicto armado que padeció Perú “tiene que haber respeto para el sufrimiento de las víctimas y las familias que sufren”.



La otra cara la muestran los abogados del Gobierno peruano ante la CIDH, que defienden la decisión de PPK. EL TIEMPO habló con uno de ellos, Adrián Simons Pino.



¿Por qué el Gobierno de Perú decidió concederle el indulto a Alberto Fujimori?



La única razón que puede sustentar un indulto humanitario es un dictamen médico proveniente de una Junta Médica Penitenciaria, y este es ese caso.



El presidente de la República tomó en consideración dos cosas: la condición médica del reo y su edad avanzada, y el tiempo que ya llevaba en prisión. El expresidente fue condenado a 25 años de cárcel, de los cuales ya había cumplido casi la mitad.



Además, la Junta Médica Penitenciaria le diagnosticó diez enfermedades, de las cuales las cinco primeras tienen que ver con su condición cardiaca y una de ellas, la más relevante, se denomina fibrilación auricular paroxística, que es la que le genera mayores complicaciones y los constantes traslados a un centro médico especializado.



¿Por qué se toma esta decisión ahora, si el expresidente lleva enfermo varios años?



Porque su condición médica se está agravando, y aunque en 2013 la familia del expresidente Fujimori solicitó el indulto al gobierno del presidente Humala, la causa médica que se usó para justificar el pedido fue un cáncer en la lengua, que fue controlado con el tratamiento oncológico que recibió. Sin embargo, empezaron a aparecer los problemas de índole cardiaca que requirieron de atención médica especializada. A partir de ahí, la Junta Médica analiza y evalúa el diagnóstico para concluir que la enfermedad de fibrilación auricular paroxística es la que pone en riesgo su vida y salud dadas las condiciones carcelarias.



Es además una enfermedad incurable, que se justifica entre los elementos del indulto humanitario.



Parte del descontento de las personas que se oponen al indulto es que, según ellos, se desarrolló de manera ‘exprés’. ¿Fue así?



No es así. El 29 de noviembre del 2017, el exreo Fujimori presentó un escrito al Instituto Nacional Penitenciario solicitando documentos para iniciar un trámite formal de la llamada “gracia presidencial”. El 11 de diciembre formalizó su pedido.



Producto de ello es sometido a dos evaluaciones médicas y, finalmente, a una tercera junta médica –creo que fue el 23 de diciembre– convocada por Kuczynski debido a que el expresidente presentó otra crisis a causa de su enfermedad. Se debe tener en cuenta que este es un padecimiento cuyas crisis se presentan en cualquier momento y si no hay las condiciones de atención apropiadas, puede generar una embolia.



También debe quedar claro que no existe en la legislación nacional un plazo para el trámite del indulto. Además, la conformación de la Junta Médica se realizó conforme a ley, no habiendo probado la otra parte una supuesta falta de imparcialidad de los médicos.



Víctimas y familiares de los asesinados en las masacres de Barrios Altos y La Cantuta claman que el indulto es una forma de impunidad y que fue dado por razones políticas...



Hemos dejado claro que el indulto no significa que haya impunidad y tampoco que el Gobierno no esté dando cumplimiento a las sentencias de los casos de Barrios Altos y La Cantuta. El indulto humanitario a Fujimori cumple con los estándares establecidos por el Tribunal Constitucional peruano, al haber sido otorgado después de satisfacer los requisitos exigidos por la Constitución y las leyes internas. No fue producto de una negociación política, por el contrario, se sustentó en razones estrictamente médicas y humanitarias.



