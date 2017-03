Expresión 'perro simpático' crea rifirrafe entre Perú y Venezuela

Las relaciones entre Perú y Venezuela se han deteriorado en los últimos días luego de unas comparaciones que fueron mal interpretadas y que han ocasionado notas de protesta y citaciones a los embajadores para que expliquen la situación.



Todo comenzó con el viaje que el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, realizó a Estados Unidos el 23 y 24 de febrero y en el que entre otros puntos de su agenda se reunió con el presidente Donald Trump –el primer mandatario latinoamericano con el que se ha visto el nuevo inquilino de la Casa Blanca–.

En una conferencia en la Universidad de Princeton, Kuczynski usó una figura idiomática al señalar que EE. UU. no se preocupa de América Latina porque esta es “como un perro simpático” que no causa problemas, a excepción de Venezuela.



El lunes pasado, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, llamó “perro simpático” a Kuczynski por los comentarios sobre América Latina que Venezuela consideró ofensivos. “Se atrevió a agredir el gentilicio latinoamericano y yo le digo que aquí el único perro simpático que hay es él”, “es un perro del imperio”, expresó la funcionaria.



De inmediato, Lima respondió con el envío de una nota de protesta a Caracas.



El martes, el presidente Nicolás Maduro afirmó que el mandatario peruano “estimula” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que se dé una supuesta intervención militar en Venezuela.



Maduro rechazó la nota que envió el gobierno de Perú en protesta a las declaraciones de la canciller Rodríguez. “En la conferencia en la Universidad de Princeton, hablando en inglés, (Kuczynski) profirió una de las más grandes ofensas que algún presidente haya dicho sobre nuestro país”, dijo el jefe del Estado venezolano.



“Le pedí que rectificara públicamente el error que había cometido al calificar a los pueblos de América Latina como ‘perros’. Ni el peor de los dictadores se atrevió a referirse a nuestros pueblos como perros”, señaló Maduro.



El jueves el canciller de Perú, Ricardo Luna, afirmó que el presidente Kuczynski usó “una figura idiomática” al señalar que EE. UU. no se preocupa de América Latina porque esta es “como un perro simpático” que no causa problemas.



Además, el primer ministro de Perú, Fernando Zavala, calificó de “ridícula” la versión que aseguró que Kuczynski habría sugerido a Trump que invada Venezuela. Anunció, además, que Perú recurrirá a los mecanismos de organizaciones internacionales para expresar su protesta por los calificativos lanzados contra Kuczynski.



EFE* Con El Comercio, GDA, Perú