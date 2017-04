Chavismo y oposición marcharon de nuevo en Caracas

La oposición y el chavismo volvieron a marchar este miércoles en Caracas, los primeros contra el Gobierno y el Tribunal Supremo y los segundos contra los actos de "terrorismo" que, aseguran, impulsan sus oponentes, al tiempo que se registraron tres nuevas muertes en el país, una de ellas en la capital.



Miles de chavistas, muchos de ellos estudiantes adolescentes y universitarios, marcharon por el centro de la capital y responsabilizaron a los opositores de la violencia y el vandalismo registrado durante las últimas semanas, que han dejado ya 29 muertes y, según la Fiscalía, 437 lesionados y 1.289 arrestos.

La movilización denominada "Marcha de la juventud por la paz y contra el terrorismo" culminó en el palacio presidencial de Miraflores, en el centro de Caracas, con el anuncio del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de aprobar un plan para desmovilizar bandas violentas.



El jefe de Estado explicó que el viceministro de Deporte, Alexander Vargas, le presentó este proyecto "de paz" para combatir la inseguridad ciudadana en el país, que registró una tasa de homicidios en 2016 de 70,1 por cada 100.000 habitantes, según la Fiscalía.



Al mismo tiempo que se celebraba la marcha chavista, miles de opositores intentaron nuevamente desde diferentes puntos de la capital dirigirse a la Defensoría del Pueblo, en el centro de la ciudad, para pedirle que respalde la actuación del Parlamento contra los magistrados del Supremo.



Las fuerzas de seguridad impidieron, sin embargo, su acceso al centro y dispersaron nuevamente algunas de las marchas cuando llegaron a la autopista Francisco Fajardo, la principal arteria vial de la ciudad.



Desde hace casi cuatro semanas los opositores han llamado a protestas para pedirle al jefe de esta institución y del Poder Moral, Tarek William Saab, que califique como "falta grave" la actuación de siete magistrados del Supremo al publicar dos sentencias.



Saab ha señalado, sin embargo, que su despacho ya dio respuesta a esta petición y ha asegurado que el Consejo Moral -integrado por el defensor del pueblo, el contralor general, Manuel Galindo, y la fiscal general, Luisa Ortega- ya descartó la posibilidad de que se declare la "falta grave" de los jueces, tal como fija la Constitución para que el Parlamento pueda iniciar su destitución.



En ese sentido, Saab dijo a través de Twitter que luego de un mes de "asedio, acoso, guerra sucia contra" la Defensoría queda al descubierto que "el propósito" de los llamados de la oposición "no era manifestar", sino "atacar al Poder Ciudadano para ejecutar un golpe institucional contra la democracia".



Por su parte, la diputada opositora Delsa Solórzano dijo que "no hay una decisión real del Consejo Moral Republicano" y que el Parlamento desconoce si se ha hecho alguna convocatoria formal de este organismo.



El también diputado opositor Stalin González, señaló que la Cámara dio a Saab este martes tres días para pronunciarse sobre los jueces y señaló que "no es un ultimátum" sino la exigencia de que "cumpla con su responsabilidad".



Después de que los agentes policiales dispersaran las marchas opositoras, un grupo de manifestantes se congregó en los aledaños de la plaza Altamira de Chacao, en el este de Caracas, donde montaron barricadas en la vía pública.



En ese escenario, un joven de 20 años murió cerca de esa plaza por causas aún desconocidas, según informó en Twitter el alcalde del municipio Chacao, el opositor Ramón Muchacho. "A las 2:50 p.m. aproximadamente ingresó a @saludchacao un joven de 20 años de edad proveniente de la manifestación sin signos vitales (...).



Nuestro personal médico y paramédico realizó maniobras de resucitación cardiovascular por más de 40 minutos sin obtener resultados", aseguró Muchacho.



Además, el gobernador del estado venezolano de Táchira, el chavista José Vielma Mora, dijo hoy que un trabajador de 28 años que "se desplazaba de su casa hasta su área de trabajo" murió el martes en esa entidad "de un tiro en el estómago".



Por su parte, la Fiscalía venezolana informó hoy también de la muerte de otro joven, de 22 años, cerca de una protesta en la ciudad de Valencia, en el céntrico estado de Carabobo.



El Ministerio Público afirmó que el joven resultó herido durante una manifestación el lunes 24 de abril cuando "salió de su residencia en la parroquia Miguel Peña de dicha entidad".



Con estos fallecidos, las víctimas mortales desde que comenzaron las protestas en el país se elevan a 29.



Para este jueves, la oposición venezolana ha convocado a una sesión "extraordinaria" de la Asamblea Nacional (AN) en un parque del este de Caracas para aprobar un manifiesto sobre las "exigencias del pueblo venezolano" para el "rescate la democracia".



"Vamos a establecer una ruta clara de cómo lograr que en Venezuela quien gobierne sea la Constitución, el pueblo venezolano, los derechos humanos y la libertad", dijo el presidente de la AN, el opositor Julio Borges, en rueda de prensa al finalizar la jornada de protesta de hoy.



El viernes los diputados irán hasta las prisiones del país en las que están encarcelados algunos políticos opositores para exigir la libertad de cada uno de ellos, agregó Borges.



EFE