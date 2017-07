Chavismo, listo para constituyente mientras oposición sigue protestas

Casi la totalidad de los centros de votación fueron instalados para la elección de la Asamblea Constituyente en Venezuela este domingo, para cuando la oposición convocó a manifestaciones en todo el país.



La autoridad electoral, con apoyo de las fuerzas armadas, activó 99 por ciento de los centros, informó este sábado Héctor Rodríguez, jefe del comando de campaña chavista y candidato a la asamblea impulsada por el presidente Nicolás Maduro para redactar una nueva Constitución.

"Mañana [domingo] va a haber un mensaje muy contundente de que nuestro pueblo quiere democracia, paz y diálogo", dijo Rodríguez en una rueda de prensa.



Maduro convocó el primero de mayo esta asamblea para cambiar la actual Constitución, que impulsó el fallecido presidente Hugo Chávez en 1999, asegurando que es el único camino para poner fin a la ingobernabilidad, recrudecida por cuatro meses de duras protestas opositoras que dejan 113 fallecidos.



La oposición sostiene que el verdadero objetivo de la Constituyente -rechazada por 72 por ciento de los venezolanos, según la encuestadora Datanálisis- es la de redactar una carta magna a la medida del mandatario para aferrarse al poder. Y para el día de la votación, llamó a una masiva concentración en Caracas y a bloquear vías en el interior del país desde la madrugada.



"No van a tener tranquilidad mientras el pueblo no tenga paz", lanzó el diputado opositor Freddy Guevara, que pidió no obstante evitar enfrentamientos con otros ciudadanos. "La lucha es pueblo contra Estado, el adversario no son los otros venezolanos", añadió.



El discurso desafía la prohibición del gobierno de realizar movilizaciones que afecten los comicios y hasta 10 años de cárcel a quienes obstaculicen la votación. La autoridad electoral habilitó centros electorales de contingencia, incluido uno en el gigantesco centro de eventos Poliedro de Caracas, adonde, según la oposición, votarán quienes viven en barrios opositores.

‘Somos todos venezolanos’

El llamado de protesta de este sábado era mantener los bloqueos de calles hasta el mediodía. Y aunque el tránsito en buena parte de la capital estaba libre, algunos sectores mantuvieron el "trancazo" pasado ese plazo.



"No las vamos a quitar. Estoy aquí porque mi mamá se murió de cáncer sin conseguir medicinas y yo quedé en la calle", dijo a la AFP Endderson mientras acomodaba los obstáculos de una barricada en el acomodado barrio de Chacao, uno de los epicentros de las protestas.



"Nosotros no queremos problemas, somos todos venezolanos, hermanos queridos todos", indicó por su parte, en ese mismo sector, Alba López, que apoya el proceso.

El viernes, un joven de 18 años murió baleado en un bloqueo en el estado de Táchira, fronterizo con Colombia, mientras que en Lara un alcalde opositor fue arrestado por no remover barricadas como ordenó el tribunal supremo.



El exjefe del gobierno español José Rodríguez Zapatero insistió este sábado, tras reunirse en las últimas semanas con representantes del gobierno y la oposición, en la necesidad de reeditar una mesa de diálogo como la que fracasó en diciembre pasado.

Más sanciones

En la víspera de la elección, luego de una semana con 48 horas de paro, muchos supermercados estaban abarrotados de personas haciendo compras nerviosas, en un contexto de severa crisis económica con escasez de alimentos.



Estados Unidos pidió a sus diplomáticos sacar a sus familias de Venezuela y Canadá recomendó a sus ciudadanos salir del país.



La aerolínea Avianca canceló sus vuelos a Caracas, Air France los suspendió desde el domingo hasta el martes e Iberia hasta el miércoles.



Maduro, que acusa a la oposición de intentar un golpe de Estado con apoyo de Washington, ha desestimado la presión internacional contra la Constituyente, luego de que el gobierno estadounidense sancionara a 13 funcionarios y militares venezolanos, incluida la jefa del poder electoral, Tibisay Lucena.



Y el vicepresidente Mike Pence reiteró -en una llamada al líder opositor Leopoldo López, bajo arresto domiciliario- que si Maduro impone la Constituyente vendrían más sanciones. Contará con el apoyo de Panamá.



Según analistas, el rechazo a la Constituyente afecta su legitimidad, por lo que el gobierno tratará de evitar la abstención, en especial luego de que la oposición reivindicara 7,6 millones de votos contra esa iniciativa en un plebiscito simbólico hace dos semanas.



AFP