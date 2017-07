Continúan las dificultades, pasajeros varados en Venezuela

La suspensión de los vuelos de las rutas Caracas-Bogotá de Avianca dejaron varadas en la capital venezolana a cientos de personas, entre ellas Rocío Prieto, quien tenía viaje previsto a Bogotá para este martes para celebrar el cumpleaños de su esposo.



“Cuando leí el primer comunicado de Avianca que suspendía operaciones el 16 de agosto dije ‘me salvé’, pero al día siguiente adelantaron la suspensión y quedé con la maleta hecha”.

En plena confusión, las oficinas de Avianca en Caracas dijeron que intentarían reubicar pasajeros, pero que lo seguro sería el reembolso del costo total del tiquete.



Prieto apresuró diligencias para tratar de comprar otro boleto por Wingo o Copa, pero la primera triplicó en segundos el precio de los boletos –de 200 dólares pasó a 690 el viaje–, y la segunda no tiene un solo cupo disponible para las próximas tres semanas.

Así, con ayuda de su esposo desde Bogotá, creyó que había conseguido solución al poder comprar la noche del jueves un boleto con la aerolínea del Estado venezolano Conviasa. Cuál sería su sorpresa cuando este viernes, ya en el aeropuerto de Maiquetía, el principal de Venezuela, los funcionarios de esa aerolínea le informaron que el vuelo había sido cancelado.

“Nos dieron distintas versiones: que Aeronáutica Civil de Colombia no dejaba aterrizar a Conviasa en Bogotá; luego nos dijeron que un avión de Conviasa estaba retenido por las autoridades; luego, que la aeronáutica venezolana no dejaba salir el vuelo. Al final, simplemente nos dijeron que había orden de suspensión de la ruta y que nos harían reembolso del costo del boleto”, detalla Prieto, que quedó varada en Caracas por partida doble.



Entre tanto, este viernes Avianca Holdings dijo que sus esfuerzos para trasladar los viajeros con reserva para esta semana no han sido exitosos, porque la Autoridad Aeronáutica venezolana (Inac) ha negado los permisos para vuelos adicionales solicitados por las aerolíneas contactadas por Avianca para ese efecto.



Tras reiterar que tiene el dinero listo para reembolsar lo que pagaron quienes compraron, la aerolínea también canceló sus vuelos entre Bogotá y Barbados de manera indefinida, porque al evitar el paso por el espacio aéreo venezolano, el tiempo de vuelo se extendía casi una hora. Conviasa, por su parte, decidió cancelar sus rutas a Bogotá.



VALENTINA LARES MARTIZ

Corresponsal de EL TIEMPO