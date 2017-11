Ola de capturas en Venezuela tras fuga de Antonio Ledezma

Tras el bochorno que representó para el chavismo la fuga del depuesto alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, el régimen de Nicolás Maduro inició una oleada de arrestos no solo de los funcionarios de seguridad encargados de la custodia, sino contra civiles que alguna vez trabajaron con el alcalde antes de su detención en el año 2015.

Desde temprano en la mañana de este lunes se concretó la detención de al menos cinco funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, cuerpo de seguridad encargado de custodiar a Ledezma en el arresto domiciliario que cumplía en su residencia en Caracas. Pero el oficialismo también ejecutó las capturas de Elizabeth Cárdenas, exjefa de protocolo de la Alcaldía Metropolitana; Carlos Luna, exjefe de seguridad, y Carmen Andarcia, directora de administración de la Alcaldía. A ellos se sumó la detención del arquitecto Ignacio Benítez, presidente de la junta de condominio del edificio Villa Magna, residencia de Ledezma.



Personas allegadas al arquitecto –quien podría ser acusado de complicidad en fuga– aseguran que este no tiene ni el talante ni las conexiones para haber permitido o facilitado la evasión del exalcalde.



Por su parte, la esposa de Ledezma, Mitzy Capriles, confirmó en entrevista radial con la periodista venezolana Shirley Varnagy la detención de los funcionarios de la Alcaldía y aseguró que desde que su esposo fue apresado este no tuvo contacto de palabra o de alguna otra forma con estas personas.

“La señora Elizabeth como el señor Luna tienen mucho tiempo que no colaboran con Antonio Ledezma (…), a la señora Andarcia tengo muchísimo tiempo que no veo (…) con toda seguridad no tiene nada que ver en todo esto que Antonio decidió hacer”, afirmó.



La alcaldesa metropolitana encargada, Helen Fernández, confirmó la agresividad en los procedimientos de detención. “En la madrugada entraron al apartamento de la gerente de Finanzas de nuestra alcaldía, le rompieron todo y se llevaron hasta su pasaporte”.



El depuesto alcalde, ahora en Madrid, aseguró en entrevista para el diario español ABC que para su evasión del arresto domiciliario contó con el apoyo y la venia de militares venezolanos descontentos tanto con su detención como con la situación del país. Su esposa, en la entrevista radial reiteró esta versión: “Hubo la connivencia de una serie de personas que siendo militares no estaban de acuerdo que un hombre como Ledezma estuviese preso”, dijo.



Hasta ahora solo el presidente Maduro se ha referido a la fuga de Ledezma con sorna y en términos relativos, minimizando su importancia y la tremenda falla de seguridad que ello representa. Ni el Ministro de Interior ni el Vicepresidente o el Alto Mando Militar han ofrecido algún detalle sobre cómo el depuesto alcalde pudo salir de su encierro y atravesar prácticamente todo el territorio venezolano sin ser detectado ni detenido.

‘Prepárate, Maduro’

“No venimos aquí a ser protagonistas de un exilio dorado, venimos a trabajar”, dijo Ledezma este lunes en una conferencia de prensa en Madrid. “Prepárate, Maduro, porque ahora vas a escuchar roncar los motores del exilio venezolano que van a organizarse en todo el mundo para hacer sentir la verdad”, añadió.



El exalcalde de Caracas también aseguró que no se sentirá libre hasta que hayan salido de las cárceles todos los presos políticos de su país. “Todas las instituciones del mundo son conscientes de que sufrimos en Venezuela una terrible tiranía”, afirmó.



Además dijo que decidió irse porque le llegó la información de que iba a ser “secuestrado”, en alusión a las fuerzas de seguridad, pero sin mencionarlas explícitamente, y que se iba a responsabilizar de ello a un “comando paramilitar colombiano”. “Había también la idea de revocar el beneficio de casa por cárcel y llevarme a la tumba. Creo que, encerrado en la tumba (...), yo no soy útil como puedo comenzar a serlo desde el exilio”. Por último, afirmó que no pedirá asilo en España, aunque habló de este asunto el sábado con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.



