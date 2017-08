Tildan de chavista a músico Servando en Miami y él responde con coplas

La división de la sociedad venezolana no conoce ni de profesiones, ni de fronteras. Este es el caso de los recordados músicos Servando y Florentino, quienes quedaron en medio de la tormenta debido a las carreras políticas de sus familiares. Sol Mussett de Primera, madre de los artistas, fue elegida como una de las integrantes de la controvertida Asamblea Nacional Constituyente de ese país, impulsada por Nicolás Maduro pese a las críticas de la oposición y de la comunidad internacional.

La tensión del momento ha llevado a que algunos incluso la emprendan contra ellos, como es el caso de Servando Primera, quien el viernes fue increpado en un restaurante de Miami (Estados Unidos) por una ciudadana que lo insultó por estar "disfrutando del imperio". "Eres un asesino, un malandro. No debes vivir aquí", le dijo la mujer, quien grababa la reacción del músico a sus ofensas. El video es difundido por Facebook.

Ante lo ocurrido, el artista decidió publicar horas más tarde por esta misma vía un video con coplas en las que se defiende los críticos y defiende una postura política de centro, en la que si bien critica la situación económica y social, también responsabiliza a la ciudadanía de los males del vecino país.



"Me vine al extranjero porque la música me trajo aquí. No me fui huyendo de nadie, esto yo lo decidí", dice el cantante, quien invita a los venezolanos a "armarse de luz, de tolerancia y de paciencia". "Yo no tengo cargo político, solo tengo cargo de conciencia", aseguró.

