Alerta en varios países por el reto de 'la ballena azul'

Como ocurrió en Colombia, tras tres suicidios posiblemente vinculados al reto en internet llamado ‘la ballena azul’, las autoridades de Brasil, Bolivia y Uruguay encendieron las alertas, piden a los padres de familia estar atentos e investigan los orígenes del juego en esos países.

El ministro brasileño de Justicia, Omar Serraglio, pidió a la Policía Federal que investigue el juego virtual tras la alarma creada en las últimas semanas por las muertes de adolescentes presuntamente vinculadas a este fenómeno.



La decisión del ministro responde a una solicitud de varios diputados federales y del alcalde de Curitiba, Rafael Greca, que presentaron documentación sobre suicidios y autolesiones que involucran a adolescentes.

Es muy bueno hablar sobre el tema con los jóvenes, hay un tabú que es no hablar del suicidio, pero les decimos a los padres que les pregunten directamente a sus hijos si están pensando en hacerse daño

Similar a un juego de rol, la " ballena azul" propone a los participantes 50 desafíos para cumplir y el suicidio es el último de la lista. Los adolescentes reciben mensajes en su teléfono o en perfiles de Facebook para unirse a grupos cerrados y poder participar en el juego.



Entre los retos a ser superados hay algunos simples, como dibujar una ballena en un papel y otros más mórbidos, como cortarse los labios, hacerse un agujero en la mano, tatuarse una ballena en el brazo con una lámina o pasar 24 horas sin dormir viendo películas de terror.

La última voz de alerta en Brasil se alzó hoy en Manaos donde una madre ha denunciado que al menos doce jóvenes participan en el juego, según el portal G1. Los primeros casos fatales en el país se registraron en el estado de Paraíba (noreste), donde al menos dos jóvenes fallecieron mientras supuestamente participaban en una de las pruebas del juego.



Posteriormente, un adolescente de 16 años murió ahogado en un lago en Vila Rica, en Mato Grosso (centro-oeste del país), y su cuerpo tenía cortes en los brazos, una de las habituales pruebas del juego. En la misma ciudad, una madre denunció que su hija también tenía cortes en el cuerpo y la chica admitió ante la Policía que estaba en el juego.



En el estado de Minas Gerais (sureste), la Policía investiga dos suicidios de adolescentes, sin conexión entre sí, y en Curitiba (capital regional de Paraná, sur) se han registrado ocho intentos de suicidio entre adolescentes en la última semana,

En la localidad de Ipanema, en Minas Gerais, cundió el pánico entre los padres tras difundirse por WhatsApp un mensaje de un joven que supuestamente participa en el juego en el que pedía perdón por aceptar la prueba de dar caramelos envenenados a alumnos de tres escuelas municipales.



En Sao Paulo, una pareja de jóvenes novios se quitó la vida en la habitación de un lujoso hotel y sus familiares, aunque no mencionaron el juego de la ballena, indicaron que ambos pasaban horas en internet y frecuentaban sitios web y literatura relacionados con el suicidio.



Algunas familias han denunciado que tras descubrir que sus hijos jugaban a la "Ballena Azul" e impedir que continuaran haciéndolo, recibieron amenazas en el teléfono móvil o en las redes sociales.



El Gobierno boliviano informó también de que se conformó “un equipo en la Policía para que investigue. Hay expertos informáticos que tienen que establecer el origen de estos mensajes, las conexiones, hacer un rastreo y ver si hay gente que opera desde Bolivia", dijo el ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero, en una entrevista con la radio Panamericana.



Romero admitió que el asunto se ha convertido en un problema en Bolivia y que ha generado preocupación, aunque aclaró que aún no se sabe si hay participantes o víctimas dentro del país.



La autoridad instó a los padres a que controlen a sus hijos para que no caigan en esta red virtual. El origen del juego no está claro, pero se cree que nació en Rusia hace un par de años y ha causado varios suicidios en ese país.

Las autoridades de la Salud de Uruguay se sumaron al llamado de alerta.



La Policía uruguaya derivó a la Interpol la investigación de los casos que se han dado en el país, cuatro hasta el momento, dos en Montevideo y otros dos en el departamento de Rivera (al noreste), informó la prensa local.



"El organismo policial tiene dos formas de actuar, una es cuando el hecho se consuma, cuando hay alguien que está participando y a través de la investigación que se llega a los responsables de esto, y otra es la prevención", dijo el ministro del Interior, Eduardo Bonomi.



"Yo creo que la prevención de este problema requiere más prevención social que policial, yo comparto el comunicado que lanzó Salud Pública", agregó el jerarca.



Las autoridades sanitarias del país suramericano hicieron un llamado a la población a estar alerta de los cambios de conducta y trastornos de sueño de los jóvenes a raíz del registro de casos de adolescentes que se auto infligieron siguiendo los desafíos del juego.



El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, dijo hoy a la prensa que, más allá de las acciones de carácter policial y sanitario que se toman cuando el daño ya está consumado, se busca prevenir que la salud de los jóvenes sea puesta en riesgo.



"Lo que hay que hacer es alertar a los familiares a que estén atentos a todas aquellas conductas en los jóvenes y adolescentes que demuestren algún elemento que nos haga sospechar que algo está pasando", dijo Basso.

"Hay que estar lo más cerca posible a nivel del núcleo familiar, apoyándolos, comprometiéndonos, tomando conocimiento de cuáles son sus familiares, sus amistades, sus contactos y de cómo funciona su vida social", recalcó el jerarca.



En esa línea, el director de Salud Mental de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Horacio Porciúncula, dijo en una entrevista con la televisión local Teledoce, que se debe promover el debate sobre la depresión y el suicidio a nivel familiar.



"Es muy bueno hablar sobre el tema con los jóvenes, hay un tabú que es no hablar del suicidio, pero les decimos a los padres que les pregunten directamente a sus hijos si están pensando en hacerse daño, qué les pasa", sentenció.



EFE