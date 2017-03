"Más mujeres tomando decisiones mejora la democracia": Bachelet

“Un mayor número de mujeres en la toma de decisiones mejora la democracia”, aseguró la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, al ser galardonada en Ginebra con la mención Honory Champion que otorga la organización no gubernamental (ONG) International Gender Champions.

"La igualdad de género no es sólo un imperativo de justicia y ética, es una condición esencial para avanzar hacia un desarrollo sostenible equilibrado y equitativo", aseguró este martes la mandataria chilena, quien cumple una visita oficial de dos días a Suiza.



El acto, que se desarrolló sin acceso a la prensa, tuvo lugar en el marco de una recepción ofrecida por el presidente del Cantón de Ginebra, François Longchamp, en la Federación de Empresas de la Romandía. Al agradecer la distinción, la jefa de Estado dijo: "Me honra y me motiva a continuar trabajando por la igualdad de género, algo por lo que he luchado durante toda mi vida". Bachelet, según se informó en un comunicado, destacó en su discurso el rol clave que juegan las mujeres en la construcción de paz, la génesis de acuerdos y la integración de la diversidad y de los diferentes puntos de vista.



"Sabemos que el aumento de la presencia de mujeres en la toma de decisiones mejora las democracias, amplía el debate, redefine las prioridades y promueve una coexistencia más pacífica", aseguró. En opinión de Bachelet, la presencia de "más mujeres en las juntas directivas de las empresas mejorará el desarrollo y el rendimiento".



La presidenta de Chile inició este martes una visita oficial de dos días a Gínebra con el propósito de reafirmar el compromiso de su país con la democracia, los derechos humanos, el libre comercio y el multilateralismo. Bachelet intervendrá ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas reunido en una sesión convocada de forma excepcional para que la mandataria se dirija a los Estados miembros y no miembros del CDH, con la presencia de instituciones observadoras y de la sociedad civil.



La jefa de Estado también sostendrá reuniones con el presidente del Consejo, el salvadoreño Joaquín Alexander Maza Martelli, y los demás miembros de la mesa directiva de este órgano de Naciones Unidas con sede en Ginebra.



