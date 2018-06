En Argentina recurren al trueque para lidiar con crisis financiera

29 de junio 2018 , 09:38 a.m.

Como en un mercado medieval, los miembros de la feria improvisada en San Miguel, suburbio de Buenos Aires, buscan a los gritos a otros socios para canjear comida por ropa y otros bienes básicos.



Arroz, harina y azúcar son algunos de los productos que cada vez más argentinos intercambian en los "clubes de trueque" -en los que no se requiere dinero para las transacciones-, empujados por una pobreza que, según expertos, podría crecer varios puntos este año por una alta inflación y una economía estancada.

La tendencia de los clubes de intercambio, que habían vivido un auge durante la grave crisis económica de 2002 para luego decaer, ha resurgido en los últimos meses en los alrededores de la capital argentina, donde se encuentran algunos de los núcleos de pobreza más importantes del país.



Su crecimiento es tal que en los clubes actualmente se intercambian desde muebles y disfraces hasta servicios de peluquería, depilación y de cuidado de personas. "Vine para ayudar primero a mi marido porque (...) se quedó sin trabajo. Hacía alfajores o, si tenía ropa de los chicos que no usaban, la traía y la cambiaba. Eso me ayudó a poder llevar la leche para los chicos, el azúcar, lo que es más necesario", dijo el ama de casa Cecilia Gómez en el mercado de San Miguel.



Tras registrar una mejoría en 2017, la economía argentina cerraría el 2018 con un crecimiento mínimo y una inflación cercana al 30 por ciento anual, en medio de una crisis financiera y una devaluación de la moneda local del 33 por ciento en lo que va del año.

Como consecuencia de la caída de la demanda, fábricas y sindicatos textiles y del calzado advirtieron recientemente que miles de puestos de trabajo de la industria se ven amenazados. Foto: Martín Acosta/Reuters

Los principales productos de exportación de Argentina son alimentos como maíz, soja, trigo y carne, y la caída del peso frente al dólar suele disparar los precios de los productos que más necesitan los pobres.



"Hay veces que no damos abasto. Hay muchas caras nuevas. Ellas no tienen trabajo o el marido se quedó sin trabajo, o trabajan quizá los dos y no llegan con el sueldo", explicó Jesica Galera, creadora del grupo de Facebook Cambio x Mercadería, que tiene casi 30.000 miembros que canjean online los productos que luego entregan personalmente en San Miguel.



El club comenzó a funcionar en abril de 2016 y actualmente recibe entre 50 y 60 nuevos miembros por día, en el contexto de una caída del consumo en supermercados del 2,1 por ciento en el cuarto mes de este año y de un alza del desempleo al 9,1 por ciento de la población en el primer trimestre del año, frente al 7,2 por ciento del período previo.



Ninguna de las mediciones tiene en cuenta las turbulencias financieras de mayo, que llevaron al Gobierno a pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional. Gran parte de la devaluación se traducirá en más inflación en los próximos meses.





"Hay un 20 por ciento de trabajadores de Argentina que viven de ocupaciones informales; son asalariados a veces, vendedores ambulantes, prestan servicios personales. Cuando hay una crisis (...) estos sectores empiezan a sufrir", dijo Agustín Salvia, investigador de la Universidad Católica Argentina (UCA).



