Así fue el asalto a joyería de lujo en Uruguay por un comando mexicano

07 de febrero 2018 , 09:50 a.m.

07 de febrero 2018 , 09:50 a.m.

Un grupo comando conformado por delincuentes mexicanos asaltó anoche una de las exclusivas joyerías ubicadas en la galería del hotel Enjoy, ubicada en la localidad costera de Punta del Este, al sureste de Uruguay.

Doce individuos armados y con el rostro cubierto con pasamontañas llegaron al complejo hotelero en una camioneta, luego ingresaron por la entrada que da hacia Bulevar Artigas, donde está el foyer. Redujeron al guardia y le quitaron su armamento.



Segundos después, entraron al lugar de prisa y separados en dos grupos. Se introdujeron en la joyería Sensation Du temps, una de las dos que existen en la galería del hotel. Redujeron a las empleadas. Con violencia destruyeron las estanterías de cristal. Colocaron las joyas y los relojes en maletas y huyeron.



Se llevaron relojes de las costosas marcas como Rolex, Omega, Bulgari, Corum, Audemars Piguet, Tag Heuer, Cartier, Hublot, Ulysse Nardin, Vacheron Constantin, IWC y Breitling y lapiceras Mont Blanc. Se trata de artículos cuyo valor va desde los 3.000 a los 50.000 dólares.



El Ministerio del Interior informó horas después que hay nueve detenidos, todos de nacionalidad mexicana. Cinco fueron detenidos en Maldonado y otros cuatro en Tres Cruces, departamentos en los que está ubicada Punta del Este.

Según informó el Ministerio del Interior en Twitter, tres ciudadanos mexicanos se encuentran detenidos. Foto: El Pais/Ricardo Figueredo

Luego de hacerse del botín, la banda de delincuentes huyó hacia al exterior del hotel. Abordaron el vehículo que los esperaba y huyeron hacia el este. De forma rápida se cambiaron de ropa. En las inmediaciones de la plaza México abandonaron la camioneta y se lanzaron a correr en distintas direcciones.

Toda la operación duró menos de tres minutos. Al parecer, los asaltantes no contaban con que la Policía de Maldonado siguiera sus movimientos desde las cámaras de videovigilancia. De inmediato se lanzó un operativo que logró la detención de cinco de los asaltantes en pocos minutos.



Además, los efectivos de la Policía detuvieron a otras personas sospechosas de haber participado del operativo comando. Si bien, el número de apresados no se pudo confirmar de manera oficial, se sabe que a la madrigada no había calabozos disponibles en la seccional de Punta del Este.



Todo el incidente quedó registrado tanto en las cámaras del hotel como en el servicio de videovigilancia público.

Sin heridos

El vocero del complejo hotelero, Javier Azcurra, dijo al diario 'El País' que en el interior del edificio no se efectuaron disparos y que no hubo que lamentar heridos.



“Los delincuentes ingresaron por Bulevar Artigas. Antes redujeron al funcionario de seguridad que estaba en la entrada por ese lugar. Los delincuentes tenían martillos que usaron para romper los vidrios de la joyería y llevarse los relojes y joyas exhibidas a la vista”, explicó el vocero de Enjoy.



“Los delincuentes no ingresaron al casino”, aclaró. “Ahora todo volvió a la normalidad. En minutos empieza el espectáculo de Stravaganza y las otras actividades que tenemos en Enjoy”, señaló este martes en la noche el funcionario de Enjoy Punta del Este.Las imágenes de lo ocurrido dentro del hotel son analizadas por autoridades de la Jefatura de Policía de Maldonado y de la Fiscalía de turno.

Información de El País de Uruguay (GDA).