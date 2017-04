Señalado de feminicidio en Argentina estuvo en prisión por violación

Maximiliano Wagner, hermano gemelo de Sebastián, el señalado de matar a la joven Micaela García en la ciudad entrerriana de Gualeguay, sostuvo este lunes que no debe salir más de la cárcel, porque "una persona así, es mejor que esté presa".

"Yo no lo podía creer que estaba libre, una persona si no está bien, no debería estar libre, tendría que estar preso", afirmó Wagner, quien aseguró que no tiene contacto con su hermano desde hace "tres años".



Este domingo se conoció en los primeros resultados de la autopsia que Micaela García, de 21 años, habría sido asesinada "por estrangulamiento" luego de haber sido violada. Entre tanto, Sebastián Wagner quedó alojado en un penal de la ciudad de

Federal por cuestiones de seguridad.



Maximiliano Wagner, su hermano, también confirmó que fue su madre quien entregó a la Policía a Sebastián en el marco del caso García.

Además, ratificó que una vez su hermano lo acusó de haber cometido una violación, aprovechando su condición de mellizo. El sábado pasado, el cadáver de García fue hallado en las afueras de Gualeguay tras permanecer una semana desaparecida.



Micaela García era una estudiante universitaria de la ciudad de Gualeguay, 240 km al noroeste de Buenos Aires, su búsqueda comenzó desde el 2 de abril cuando desapareció a la salida de un lugar de baile.



Según información del diario ‘La Nación’, de Argentina, Micaela García hacía parte del movimiento #NiUnaMenos, contra la violencia de género y por los derechos de la mujeres.

Crece la presión contra el juez que lo liberó

Con el paso de las horas se acrecienta la presión sobre el juez de ejecución de la pena, Carlos Rossi, que quedó en el centro de la escena por haber concedido, a mediados del año pasado, la libertad condicional a Sebastián Wagner, quien cumplía una sentencia a nueve años de cárcel (le restaban dos) por dos violaciones cometidas en Concepción del Uruguay.



El magistrado tomó la decisión de otorgarle ese beneficio -ya gozaba de salidas transitorias familiares- luego de desestimar informes negativos del Servicio Penitenciario y del Poder Judicial de Entre Ríos que desaconsejaban la liberación de Wagner.



LA NACIÓN de Argetina (GDA)