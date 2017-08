Con decreto, Constituyente asume control de poderes públicos

Sum: Con la medida, el Legislativo venezolano podría ser

Todo el poder para el régimen chavista. La Asamblea Constituyente aprobó ayer un decreto con el fin de regular “competencias, funcionamiento y organización de los poderes públicos de modo inmediato, para el adecuado funcionamiento de las instituciones y preservar la estabilidad”.

Partiendo de esta norma, el foro integrado por 545 militantes oficialistas podrá liquidar al Poder Legislativo, de mayoría opositora, si no se pliega a sus decisiones.



La Carta Magna establece que la Constituyente puede “transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”, y que “los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedirlo”. El decreto en cuestión se basa en estas disposiciones.



El decreto llegó acompañado por la aprobación de la Ley de la Comisión de la Verdad, que investigará crímenes de “violencia política” e “intolerancia” desde 1999. Según afirmó la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, la ley es “un instrumento muy poderoso para determinar la verdad, (...) las responsabilidades políticas y morales de aquellos que (...) se han dedicado desde 1999 a subvertir el Estado de derecho”.



La Asamblea Constituyente se tomó todos los espacios del parlamento, y los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) impidieron el acceso de los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en una jornada marcada por la destitución del alcalde del municipio Chacao (este de Caracas), Ramón Muchacho, y la represión contra las protestas de la oposición.



“No nos dejan pasar al Palacio Federal Legislativo. Este gobierno invade los espacios que ya no son capaces de ganar legítimamente”, señaló en Twitter el jefe de la bancada de la MUD, Stalin González.



La Asamblea Nacional alertó la noche del lunes que Rodríguez había “asaltado”, junto con el coronel de la GNB Bladimir Lugo, las instalaciones del salón protocolar que pertenecen al Poder Legislativo.



La Constituyente se instaló el viernes en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, espacio que es administrado por el Ejecutivo Nacional.



Ese mismo día, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y constituyente, Diosdado Cabello, adelantó que necesitarían ocupar todo el edificio.



Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro les ofreció el domingo la sede de la Cancillería y los teatros Municipal y Nacional para sus actividades.

La Carta Magna dice que la Constituyente puede "transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución", y que "los poderes no podrán en forma alguna impedirlo

La directiva de la Asamblea Nacional, encabezada por su presidente, Julio Borges, se reunió el lunes en el salón protocolar. “Nuestra lucha no es desde acá, donde vamos a seguir defendiendo nuestros espacios, sino también acercándonos a la gente, como siempre lo hemos hecho con sesiones en la calle”, apuntó Borges.



Pensando en “defender los espacios”, varios diputados retornaron el martes, y no solo fueron expulsados por los militares, sino que tuvieron que soportar los insultos y amenazas de los simpatizantes chavistas a las puertas del recinto.



La Constituyente recibió en el Palacio Federal Legislativo al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y al alto mando de la Fuerza Armada, en un acto de apoyo tras el asalto y robo de armas perpetrado el domingo por unos 20 hombres al Fuerte Paramacay, en Valencia, estado Carabobo, y que concluyó con un saldo de dos muertos, un herido y siete detenidos, todos pertenecientes al grupo sedicioso.



“Hay que batallar en medio del bloqueo, pero sin perder de vista el horizonte que es la independencia”, expresó Padrino López, quien fustigó a la oposición y ratificó su apoyo al proyecto político de la revolución chavista.



La oposición amaneció con la noticia de que en la madrugada, el Tribunal Supremo de Justicia resolvió destituir, inhabilitar e imponer una pena de 15 meses de prisión al alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, dirigente de Primero Justicia, partido de Borges y del gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles.

La Sala Constitucional sanciona a Muchacho por permitir el cierre de vía (“trancazos”) y las manifestaciones contra Maduro en Chacao, bastión histórico de la disidencia.



“Se nos condena por hacer nuestro trabajo, por garantizar el legítimo derecho a la protesta pacífica y el ejercicio de los derechos civiles y políticos”, indicó el regidor, ahora en la clandestinidad.



Hoy enfrentará un proceso judicial similar el alcalde de El Hatillo (este de Caracas), David Smolansky, portavoz de Voluntad Popular, organización fundada por Leopoldo López.



“Van cinco alcaldes destituidos, inhabilitados y/o detenidos en dos semanas. Once en total en tres años. Evidente que no respetan resultados electorales”, cuestionó Smolansky.



La MUD desarrolló el martes un nuevo “trancazo” de las 12 m. a las 6 p. m. Las autoridades dispersaron a los manifestantes disparando bombas lacrimógenas. Desde que comenzaron las movilizaciones contra Maduro en abril, se han registrado 123 muertos y casi 2.000 heridos, según datos del Ministerio Público.



PEDRO PABLO PEÑALOZA

Para EL TIEMPO