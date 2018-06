Argentina, otra vez el fantasma económico y la pugna política

Fuga de capitales, devaluación de la moneda del 20 por ciento en un mes, inflación de 35 por ciento anual y tasas del banco central al 40 por ciento –la más alta del mundo– se considerarían indicadores de un país pobre, pero corresponden a Argentina, la segunda economía suramericana y una de las despensas del mundo.

Pero cómo llegó esa rica nación a registrar esas cifras.



La explicación puede tener varias aristas y sus causas pueden esconderse en años de políticas equivocadas y hasta en indolencia de gobernantes que al buscar apoyo popular ofrecieron bienestar sin importarles de dónde saldrían los recursos.



A esto se ha sumado el incremento de las tasas de interés en Estados Unidos por parte de la Reserva Federal (banco central) tras haber estado históricamente bajas, lo que afecta a países en desarrollo y especialmente a los más vulnerables que tienen desequilibrios internos o externos, como el caso de Argentina.



Y así como la economía muestra síntomas preocupantes, la ebullición política entre quienes ahora están en el poder y los que lo tuvieron, pero ahora son los acusados, no cesa.



Por eso, la hostilidad entre el presidente Mauricio Macri y su predecesora, Cristina Fernández de Kirchner, en los últimos días ha subido de tono con acusaciones de uno y otro lado.



Los fenómenos enunciados al comienzo obligaron al Gobierno a pedirle ayuda al Fondo Monetario Internacional (FMI) el 8 de mayo y esta semana Macri vetó una ley promovida por la oposición, principalmente por la exmandataria, para retrotraer las tarifas de gas, electricidad y agua a los valores de noviembre del 2017 con el argumento de que el usuario no puede afrontar los aumentos fijados por el Ejecutivo.



Macri dijo que “no es facultad del Congreso decir cuáles son las tarifas” y que la norma aprobada “irresponsablemente” no fija la financiación para pagar los subsidios al consumo de servicios que el Estado debería seguir pagando si entrara en vigencia la ley y que sumarían 4.330 millones de dólares.



Inés Brizuela y Doria, senadora nacional por la provincia de La Rioja, le dijo a EL TIEMPO que “en gobiernos anteriores ha habido malos manejos económicos, energéticos y del aparato productivo y se le ocultaba la realidad al pueblo al hacerle creer que la energía y el gas eran baratos e incluso gratis, pero era por los subsidios que beneficiaban a los más ricos”.

Gregan Anderson, economista estadounidense de la firma BullTick, le dijo a este diario que “la concepción de los argentinos sobre el FMI es que cuando acuden a él es porque están pasando por un desastre, aunque ahora la situación es diferente”. El analista considera que sin haber pedido ayuda al organismo, “el Gobierno ya ha venido haciendo reformas fiscales y económicas para un crecimiento sostenible. El FMI no va a tener que forzarlos a hacer cambios pues van a en una dirección correcta”, dijo.



Brizuela y Doria considera que la oposición ha exagerado en sus críticas, pues las instituciones funcionan, en cambio, se hacen notar provocando al Gobierno.



Anderson asegura que Argentina puede volver a captar inversión extranjera gracias a que hoy, si bien las cifras son malas, al menos son confiables.



HOLMAN RODRÍGUEZ M.

Redacción Internacional