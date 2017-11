'Hay que exigirle a Maduro liberar presos políticos si quiere diálogo'

El alcalde opositor venezolano Antonio Ledezma dijo en Bogotá que hay que exigirle al presidente venezolano, Nicolás Maduro, que libere "de inmediato" a los presos políticos si quiere un diálogo con la oposición.



"No debería haber un solo preso, eso es lo que hay que decirle a Maduro: libere a los presos políticos de inmediato si quiere usted un diálogo", sentenció el líder opositor, que exhibió una bandera venezolana con siete estrellas y no con las ocho que implementó el chavismo.

Advirtió además que las sanciones impuestas al Gobierno de Venezuela "no son contra el pueblo" sino "contra un camarilla que se ha robado más 600.000 millones de dólares".



"Las sanciones son contra gente que está coludida con el narcotráfico, con el terrorismo, por eso la lucha de Venezuela necesita de la solidaridad de todos ustedes. No estamos pidiendo compasión, estamos pidiendo solidaridad oportuna", subrayó.



El Gobierno y la oposición de Venezuela se reunirán en Santo Domingo el 1 y 2 de diciembre próximo para comenzar una nueva ronda de negociaciones y buscar una salida a la grave crisis política y económica que atraviesa el país, según anunció ayer la Cancillería de ese país.



La información se conoció después de que representantes del Gobierno y de la oposición venezolana participaron en Santo Domingo en una reunión "preparatoria de los aspectos metodológicos y técnicos" de la cita de diciembre en ese país, cuyo presidente, Danilo Medina, auspicia este diálogo junto al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.



Pero Ledezma, que hoy llegó por vía terrestre a Colombia después de huir de su vivienda en Caracas, donde permanecía desde 2015 bajo arresto tras haber sido detenido el 19 de febrero de ese año y enviado a la cárcel militar de Ramo Verde, subrayó que "una cosa es dialogar y otra cosa es una negociación con puntos muy concretos".



"A los que ahora van a dialogar que no vuelvan a caer en la trampa de los que quieren convertir a República Dominicana en una suerte de catedral, como lo hizo Pablo Escobar cuando engañó al Gobierno de Colombia", declaró Ledezma a periodistas en Bogotá, poco antes de abordar un vuelo con destino a Madrid.



El alcalde opositor aludió así a la lujosa cárcel que se levantó para el narcotraficante colombiano Pablo Escobar cuando se entregó a las autoridades en 1991 y de la que después se fugó antes de ser trasladado a un centro de reclusión normal.



En ese sentido, destacó que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, es "solidario con la democracia venezolana" y aclaró que "no es que esté con la oposición".



También resaltó el apoyo de gobernantes como el argentino Mauricio Macri y el peruano Pedro Pablo Kuczynski, a quienes consideró "solidarios con la democracia venezolana porque les preocupa y les duele el sufrimiento del pueblo venezolano".



Además, insistió en su llamado a sus compatriotas a que no se rindan y no pierdan el ánimo. "Se puede perder todo menos el ánimo ni la moral. Nos han saqueado la riqueza, nos saquearon el petrolero, nos saquearon el oro, que no nos dejemos saquear la moral y el entusiasmo", agregó.



Sobre sus planes, Ledezma aseguró que después de España irá a Estados Unidos y luego "por donde pueda ir", y confesó que en Colombia se "siente libre".



EFE