'La elección de la Asamblea Constituyente es una derrota para Trump'

El embajador de Venezuela en Cuba, el exministro chavista Alí Rodríguez, dijo este miércoles que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), elegida por "inmensa mayoría" el pasado domingo, comenzará a tomar "urgentes decisiones" para solucionar como "prioridad" la "seria crisis económica" del país suramericano.

"Las circunstancias presentes harán que la Asamblea se instale y comience a tomar las urgentes decisiones que tiene que tomar, porque todo este problema político (...) ha distraído en parte la necesaria atención al mayor problema que tenemos que es el problema económico, la crisis económica", explicó Rodríguez en una conferencia de prensa.



El político chavista defendió la legitimidad del nuevo Parlamento, impulsado por el presidente Nicolás Maduro y que busca sustituir al anterior organismo - de mayoría opositora-, y subrayó la "altísima participación de los votantes venezolanos", más de ocho millones, según datos oficiales.



Para Rodríguez, "la elección para la Asamblea Constituyente (...) es una clara y contundente derrota al señor (Donald) Trump", mandatario de Estados Unidos, que impuso el lunes sanciones económicas directas hacia el gobernante venezolano tras la celebración de las que consideran "elecciones ilegítimas".



Preguntado por el futuro de la Asamblea Nacional, electa en diciembre de 2015 y de mayoría opositora, el exministro chavista respondió que esta "desaparece, se disuelve" porque "no pueden haber dos Parlamentos en el país, como no puede haber dos presidentes".



Sobre la revocación del arresto domiciliario que había sobre los líderes opositores venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledezma, regresados este martes a la cárcel, Rodríguez dijo que es "potestad" de las instancias jurídicas venezolanas revocar estas "medidas cautelares" ante lo que consideró "llamados a la violencia" de ambos.



Países como EE.UU., España, México y Colombia han informado de que no reconocerán una Asamblea Constituyente que debe cambiar la Carta Magna y no tiene, en su opinión, legitimidad democrática, convocada sin referendo previo de aprobación y con el rechazo de la oposición y amplios sectores sociales.



El excanciller chavista advirtió que esta conducta "no es de extrañar" porque "sólo hay que ver cuáles son los Gobiernos que desconocen la democracia en Venezuela".



Alí Rodríguez fue uno de los hombres de confianza del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y ocupó las carteras de Relaciones Exteriores, de Energía y Petróleo, y Economía y Finanzas, antes de ser secretario de la Unasur y ser designado a los 77 años como embajador en Cuba, uno de los aliados más fuertes de Venezuela.



La isla caribeña por su parte repudió ayer las sanciones "insólitas" y "arbitrarias" de EE.UU. al presidente venezolano y reiteró su "inquebrantable" solidaridad con el pueblo y el Gobierno del país suramericano.



Efe