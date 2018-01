Lula da Silva, más cerca de la cárcel que de la presidencia

Todo le salió este miércoles peor de lo esperado al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva luego de que una corte de apelaciones de Portoalegre, integrada por tres magistrados, ratificó por unanimidad una condena por corrupción contra el líder sindical izquierdista de 72 años, con lo que quedó más cerca de la cárcel que de la presidencia, carrera en la que, paradójicamente, luce como líder indiscutible, según los sondeos de las elecciones que se realizarán el 7 de octubre. La firma Datafolha le da 36 por ciento de preferencia electoral, el doble de su más inmediato seguidor, el congresista de extrema derecha Jair Bolsonaro.

La condena inicial, del juez Sergio Moro, había sido de 9 años y medio, pero este miércoles el tribunal aceptó el pedido de la Fiscalía de elevarla a 12 años. No hay que olvidar además que Lula está siendo juzgado en otros seis procesos.



“Todo lo hacen para evitar que yo pueda ser candidato, ni ganar, solo ser candidato. Pero la provocación es tan grande que ahora quiero ser candidato a presidente de la República”, dijo ante una plaza abarrotada por miles de simpatizantes en Sao Paulo. Este es un abecé del caso:

¿Por qué condenaron a Lula?

Por recibir sobornos y por lavado de dinero. Según el proceso del juez Moro y avalado por los magistrados de la corte de apelaciones, Lula recibió un apartamento tríplex en una playa del litoral de São Paulo (balneario de Guarujá) de parte de la constructora OAS, a cambio de que les diera contratos de la estatal petrolera Petrobras. El monto del soborno fue de 3,7 millones de reales (1,8 millones de dólares). Todo dentro de la operación Lava Jato, que investiga una red de corrupción en torno a la petrolera. En la trama, las empresas daban dinero para financiar al Partido de los Trabajadores (PT) y hacerles favores a algunos de sus dirigentes.

¿Cuál fue la defensa de Lula?

Que ni él ni su familia ocuparon jamás la vivienda, y que no hay prueba alguna que acredite su propiedad sobre el inmueble. Pero los tribunales le dieron alta credibilidad al testimonio premiado del expresidente de OAS Leo Pinheiro, quien develó el acuerdo para obsequiarle el apartamento, además de las pruebas que fueron presentadas para demostrar que al inmueble se le estaban haciendo varias reformas para adaptarla a los pedidos de los futuros ocupantes. La defensa de Lula ha asegurado que todo forma parte de un complot político diseñado por los mismos sectores que urdieron el juicio de destitución contra Dilma Rousseff.

Si Lula ya había sido condenado a prisión, ¿por qué sigue en libertad?

Lula está libre y lo estará por ahora porque aún hay recursos de apelación que él puede presentar. Cuando estos se agoten, y si le son adversos, será encarcelado.

¿Qué recursos le quedan?

Hay un recurso ante este mismo tribunal antes de que el caso pueda escalar a tribunales superiores. Se trata de los ‘embargos de declaración’. El instrumento sirve para revisar y aclarar puntos de la decisión, pero no cambia el resultado. Sirve para ganar algo de tiempo.

¿Y los tribunales superiores?

Aun si el tribunal concluye la revisión de los recursos antes del periodo electoral y mantiene la condena de Lula, la defensa puede presentar dos recursos en los tribunales superiores: uno, ordinario, en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y otro, extraordinario, en el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte del país.



En el STJ, la defensa puede cuestionar aspectos legales de la sentencia y en el STF, aspectos constitucionales, como, por ejemplo, el derecho pleno a la defensa. En ambos casos, se puede pedir la suspensión de la pena hasta que se tome una decisión.

¿Qué va a pasar con la campaña de Lula y su aspiración presidencial?

Lula puede seguir hasta tanto no se definan los recursos que vaya a presentar, bajo el riesgo de que la cárcel interrumpa la campaña. La ley electoral dice que una persona con una condena ratificada en segunda instancia por un tribunal colegiado, como es el caso, no puede postular a un cargo de elección popular por mínimo ocho años.

¿Bajo esas condiciones el PT inscribirá su candidatura?

En caso de que Lula responda en libertad mientras apela y que el PT porfíe e inscriba su candidatura, el asunto será analizado por el Tribunal Superior Electoral, en el cual muchos analistas, tanto políticos como jurídicos, prevén que sería impugnado. Pero el tribunal electoral solo podrá pronunciarse a partir del 15 de agosto, cuando vence el plazo para la inscripción de las candidaturas, y hasta ese momento Lula podría volcarse a una campaña electoral, aun sabiendo del alto riesgo de que se vea frustrada.

¿El PT insistirá?

El PT ha acuñado la frase “elección sin Lula es fraude”, que corresponde a quienes quieren seguir con la candidatura hasta sus últimas consecuencias. Pero también hay otros que están pensando en un plan B, que consistiría en construir una sólida alianza con el resto de la centroizquierda y parte de la izquierda para cerrarles el paso a las fuerzas más conservadoras.

¿Cómo funcionaría ese plan?

La idea es preparar una fórmula alternativa para el caso de una impugnación y que incluso pudiera ser encabezada por algún político ajeno al PT. Entre las posibilidades, aparece Ciro Gomes, quien fue ministro de Hacienda en el gobierno de Itamar Franco (1992-1995) y ocupó la cartera de Integración Nacional en el primer mandato de Lula. Gomes pertenece al Partido Democrático Laborista (PDT), una de las fuerzas de centroizquierda que se han cuadrado en la defensa de Lula, y fue candidato presidencial en 2002, cuando quedó en cuarto lugar con unos 10 millones de votos (12 por ciento).



De hecho, Gomes ya ha anunciado su intención de postular a la presidencia “con o sin Lula” y se ha ofrecido como una alternativa para “unificar” a la centroizquierda. Por el PT y como fórmula vicepresidencial iría Fernando Haddad, emergente líder del PT que ya fue alcalde de São Paulo y ministro de Educación.

‘La mayor derrota del expresidente’: ‘O Globo’

En una editorial titulada ‘La mayor derrota de Lula’, el diario brasileño O Globo escribió este miércoles que aunque la confirmación de la condena al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en segunda instancia, por corrupción y lavado de dinero, “no acaba con la carrera política” del exmandatario, sí es “un revés de gran magnitud”.



En el texto publicado después del juicio, el diario afirmó que la confirmación de la sentencia “es la mayor derrota en la vida del expresidente” y que compite con el fracaso que Lula tuvo en la disputa por la presidencia con Fernando Collor de Mello (1989) y con Fernando Henrique Cardoso (1994-1998).



“La condena de Porto Alegre es más grave no por no ser política, sino porque se trata de un castigo criminal por corrupción y lavado de dinero, algo que nunca antes había ocurrido con un expresidente de la República”, escribió el diario, que también señaló que desde la defensa de Lula se planteó una “politización” del juicio.



“Aunque la militancia toca tambores para amplificar la tesis sectaria de que su líder fue víctima de un tribunal de excepción –se finge no saber lo que es un verdadero tribunal de excepción–, la realidad es otra: a Luiz Inácio Lula da Silva se le respetó su derecho de defensa (...)”, dijo O Globo.



Desde la editorial también se criticó que desde la defensa de Lula se haya intentado “agitar” a la militancia del exmandatario. “Parece considerar inevitable la condena final de Lula en este y en otros procesos, y por eso trata de ayudar en la construcción de una imagen de un mártir de las causas populares, conveniente para quien no sabe hacer otra cosa en la vida que no sea política”, puntualizó.



