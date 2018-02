‘Con la consulta, Lenín busca legitimidad y gobernabilidad’

Más que responder siete preguntas que tienen que ver con la lucha contra la corrupción, la pederastia, la minería, la plusvalía o las reservas naturales, los ecuatorianos irán este domingo a las urnas en una consulta popular a definir si apoyan al actual presidente, Lenín Moreno, o al expresidente y líder máximo de la ‘Revolución Ciudadana’ Rafael Correa, luego de la seria fractura del movimiento oficialista originada en el rumbo que tomó el gobierno actual y las duras críticas vertidas contra su antecesor.

En los sondeos viene ganando el sí, y las preguntas claves son la 2 y la 3, porque derogan la ley de reelección indefinida, lo que podría quitarle a Correa la oportunidad de volver a ser presidente, y porque se elige un consejo de participación ciudadana y control social que a juicio de los correístas remplaza las facultades del Legislativo.



Luis Verdesoto, profesor de Ciencias Políticas de la Flacso, de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad Andina Simón Bolívar, explica los alcances y matices de la decisión que tomarán hoy los ecuatorianos.



¿Qué se juega el país con la consulta del domingo?



Tres cosas básicas: relegitimación de Moreno, romper con el espectro de Correa y tener mayor capacidad de gestión.



Hay tan variados temas en la consulta... ¿Qué es lo que aglutina a los diversos sectores de la sociedad, hoy enfrentados?



El tema de la reelección unifica a todos los sectores y a todos los intereses, al igual que el tema de la reestructura del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Los otros temas llaman la atención, pero no aglutinan.



¿Por qué es tan importante la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana?



Porque es el foco de estímulo institucional a la corrupción en Ecuador. Su reestructuración permitirá quitar a los actuales integrantes y evitar que nombren al nuevo Contralor, Procurador, Consejo Electoral, entre otros. También facilitará cesar a una veintena de funcionarios correístas, o al menos a una parte de ellos, para así debilitar la presencia del correísmo dentro de la gestión actual, lo que dará un aire fresco.

El lunes, el país entra en una nueva etapa, ¿qué pueden esperar los ecuatorianos tras la consulta?



Asumiendo que gane el sí, como han dicho casi todas las encuestadoras, Moreno sentirá que recibió un espaldarazo del pueblo, lo que le dará un respiro, pues su triunfo en las elecciones del año pasado fue tan apretado como cuestionado y llegó al poder de la mano de Correa. La consulta popular vendrá a superar un proceso que puede calificarse como traumático al darse en las últimas elecciones presidenciales un cuasiempate con un personaje políticamente poderoso, como es el caso del caudillo Rafael Correa.



Esa es la importancia de la consulta...



La importancia de la consulta radica en la debilidad actual del presidente Moreno, en la necesidad de romper con el espectro de Correa y de tener una mayor capacidad de gestión. Moreno sentirá que el pueblo legitima y respalda su gestión y actuará con base en ello.



Sin duda, un triunfo en la consulta será tomado por el Gobierno como un gran acto de legitimación política y hay que reconocer que de alguna forma será un espaldarazo, pero luego vendrá una disputa sobre lo que significa el mandato popular de la consulta, pues mucha de la gente que votará por el sí será la que no votó por Moreno el año pasado.



Lo importante es cómo Moreno va a asumir esta realidad política, ¿la va a reconocer o seguirá refugiándose en los estrechos límites de su partido?

¿Qué implica reconocer esa realidad?



Debería expresarse en la representatividad de su gabinete; no hay que pensar en una crisis de gabinete, pero sí es importante que los reemplazos expresen esta nueva realidad social y política de Ecuador.



¿Esta nueva realidad implica que salga del gabinete gente muy allegada a Correa?



Sí tendría que ser reemplazada. Es evidente que Moreno ha conseguido nuevas lealtades, pero eso no quiere decir que estas sean representativas de las nuevas bases sociales que se estructurarán a partir de los resultados de la consulta.



¿Con la nueva realidad podrían volver etapas de ingobernabilidad?



Moreno es un presidente débil, pero es evidente que va a tener un problema con un animal herido, como es el caso de Correa, por haber perdido la consulta. Ese es un agente de desestabilización importante. También habrá una larga discusión sobre quiénes son los actores del no, que incluyen no solo los votos de seguidores de Correa, sino de líderes locales que no quieren perder poder, gente que votó por Lasso y no quiere entrar en el amplio grupo de alianzas con Moreno, entre otros.



¿Y no hay el riesgo de que muchos adherentes de la línea de Correa se cambien a Moreno para no ser sospechosos de corrupción?



Los corruptos preferirán aliarse y permanecer bajo las faldas de Moreno. El reto va a ser hasta dónde Moreno es capaz de mostrar que representa a todos y que puede sacar la corrupción que hay entre sus faldas.

ANA LUCÍA ROMÁN

Para EL TIEMPO

Quito (Ecuador)