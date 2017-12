Fujimori pide perdón y 'agradece' el indulto recibido

26 de diciembre 2017 , 11:49 a.m.

El ex presidente Alberto Fujimori difundió un video a través de su cuenta oficial en Facebook a dos días de haber recibido el indulto y el derecho de gracia por razones humanitarias de parte del actual mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

“Soy conciente que los resultados durante mi Gobierno de una parte fueron bien recibidos. Pero reconozco por otro lado que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón”, se le escucha decir a Fujimori desde su habitación en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Centenario, en Pueblo Libre.



Según dijo el líder histórico de Fuerza Popular, la noticia de indulto lo sorprendió en la citada unidad, ocasionándole "un fuerte impacto en el que se mezclan sentimientos de extrema alegría y al mismo tiempo de pesares".Asimismo, expresó su agradecimiento a PPK por haber tomado una decisión respecto a un "caso complejo".

En ese sentido, dijo que esa decisión lo compromete "en esta nueva etapa que se abre en mi vida para apoyar decididamente su llamado a la reconciliación".



"Muchas gracias, presidente Kuczynski, por este gesto magnánimo que me ha reconfortado. Desde este lugar me sumo a las esperanzas de todos los que luchan por la grandeza del país. Porque para los peruanos el Perú está primero", señaló finalmente Alberto Fujimori.



El padre de la ex candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y del congresista Kenji Fujimori cumplía una pena de cárcel de 25 años por los casos de La Cantuta y Barrios Altos. El último sábado fue trasladado desde el penal de Barbadillo, en Ate, hasta la clínica Centenario, en Pueblo Libre, a causa de la caída de su presión arterial y una arritmia cardíaca.

EL COMERCIO (PERÚ) / GDA