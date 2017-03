Video muestra agresión a periodista de 'Caracol Radio' en Venezuela

La corresponsal de Caracol Radio en Caracas, Ely Angélica González, fue golpeada por la Guardia Bolivariana de Venezuela mientras cubría en vivo protestas que ocurrían en la mañana de este viernes a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela. La periodista fue agredida y le arrebataron su teléfono celular.



En la mañana de este viernes hay manifestaciones en la capital del país vecino después de que el TSJ decidiera asumir las funciones del Parlamento, hecho calificado por la oposición como un golpe de estado.

“Estoy completamente arañada, con cabellos en la mano, rasguñada por todas partes, golpeada y muy triste. Esto es una vergüenza.”, contó la corresponsal a Caracol Radio.



“Yo les gritaba que era periodista, pero no, aquí parece que eso es ser delincuente. Me hicieron sentir como una delincuente.”, aseguró



Mientras la periodista seguía una marcha estudiantil en las cercanías del Tribunal, 10 guardias venezolanos la atacaron para impedir que siguiera con la transmisión. Según cuenta González, le arrancaron el celular de las manos y se lo doblaron. La corresponsal terminó con varias heridas en su cuerpo.



“Les dije que me permitieran hacer mi trabajo porque yo estaba acreditada para la actividad de hoy”, le explicó González a una de las guardias que le pidió a los otros uniformados que le arrancaran y le rompieran el teléfono. “Cuando me entregaron el teléfono destruido se dieron cuenta de que era una evidencia y me lo arrancaron de la mano”, contó.



Según lo ha documentado la cadena radial, los guardias le exigieron a la periodista que se callara porque ella estaba detenida y tenía que mantenerse sentada. “Lo hago porque me da la gana, chica cállate”, fueron las palabras de los uniformados cuando la corresponsal preguntó los motivos de la agresión.



La periodista, a pesar de insistirle a los uniformados sobre su acreditación y su deber de informar lo que sucedía en el evento, no pudo ingresar al lugar. González cuenta que una persona armada le gritó “apaga el teléfono y te vas” justo antes de ser atacada por la guardia.



La Cancillería, en un comunicado, rechazó esta mañana la agresión contra González. "El Gobierno de Colombia, a través de los canales diplomáticos, está expresando al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela su preocupación y rechazo ante este ataque al libre ejercicio de la libertad de expresión de un medio colombiano", puntualizó.



