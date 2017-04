¿Lo que se está haciendo a nivel externo para presionar a Venezuela es lo indicado?



En realidad, lo único que se puede hacer es ejercer una presión diplomática. Venezuela no depende mucho del comercio con otros países de la región, entonces por ese lado no hay sanciones que verdaderamente importen mucho. La presión es más a nivel simbólico y de rechazo, además de ayudarle a la oposición a unificarse y a asumir posiciones más unánimes respecto a sus demandas, pues, definitivamente, el gobierno de Maduro ha estado más alineado en ese sentido.

El mandatario sabe que no hay alguna acción inmediata que puedan hacer sus vecinos porque nadie los va a invadir. Nunca se va a llegar a un escenario, por ejemplo, de negar la venta de comidas u otros productos a Venezuela.



Incluso con el país dentro de la OEA no había mucho que hacer para presionar al régimen a sensibilizarse.



¿Cuáles son los posibles escenarios para Venezuela?



Cito la columna de esta semana de Luis Vicente León en ‘Prodavinci’, donde explica que hay dos escenarios: el primero, en el que paulatinamente el régimen se empieza a fragmentar, empezando por su apoyo militar, donde las disidencias serán tan fuertes que el régimen se cae.



El otro escenario es aquel en el que el régimen quiera, a pesar de las presiones internacionales y de las crecientes manifestaciones, seguir ahí y decir que tiene el poder militar y el monopolio de los fusiles con los ‘colectivos’. Así, poco a poco se podrían formar más grupos armados y se generarán más brotes de violencia, porque la oposición va a dejar de tener fe en una política no violenta.



¿Por qué cree que EE. UU. ha tomado una posición más bien distante con Venezuela?



Hasta el momento, tanto el gobierno de Barack Obama como el de Donald Trump han permitido que otros gobiernos de la región tomen el liderazgo mientras ellos apoyan sus iniciativas. Particularmente las de México, Brasil y las del secretario general de la OEA Luis Almagro.



Es una cuestión de no intervenir, pues Nicolás Maduro podría tomarlo como un ataque del “gran imperio”. En ningún caso considero que Estados Unidos va a comenzar a actuar de manera unilateral.



¿El país estallará, habrá un Caracazo?



Hay sectores pobres de Venezuela a los que únicamente llega la información que el Gobierno de Nicolás Maduro les brinda. Pero el hecho de que Venezuela haya tomado la decisión de salir de la OEA, por el calibre de la noticia, seguro llegará a todos los sectores del país como una muestra de la gravedad de lo que pasa internamente.



Por supuesto que el régimen de Maduro saldrá a decir que esto se produce por la dominación imperialista de la OEA. Pero, la noticia les va a transmitir el mensaje de que lo que está pasando no es normal y de que hay unanimidad fuera de Venezuela en contra de lo que está haciendo el régimen. Creo que ese hecho les dará energía a seguidores y detractores para actuar.



