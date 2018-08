‘Acusación de Borges en mi contra es una burda calumnia’

El expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero reaccionó este sábado a las acusaciones que le hizo el diputado opositor de Venezuela Julio Borges de haberlo amenazado con cárcel por negarse a suscribir un acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro, en febrero pasado.



Recibí “amenazas personales y familiares del propio régimen de Maduro, de gente como Zapatero, de (...) Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez (vicepresidenta y ministra de Comunicación), de Tareck El Aissami (vicepresidente de economía)”, dijo el parlamentario.

Las supuestas amenazas a las que hace alusión Borges se habrían dado durante las negociaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición, que se llevaron a cabo en República Dominicana y en las cuales Rodríguez Zapatero ofició como mediador. Los diálogos se rompieron porque las partes no lograron un acuerdo sobre las condiciones para las elecciones presidenciales en el país vecino.



Al respecto, el expresidente del gobierno español aseguró que las afirmaciones de Borges son “una burda calumnia”.



“Es absolutamente falso, impensable y hasta insólito, porque precisamente parte de lo que he hecho en Venezuela es trabajar por la liberación de personas que estaban en la cárcel e intentar que la política no llegara a límites a los que a veces ha llegado”, expresó Rodríguez Zapatero.



El exmandatario aclaró que su único objetivo con respecto a la situación del país vecino es “lograr una convivencia pacífica en Venezuela”, además de recordar que él sirvió como mediador en esos diálogos por “petición de sectores de la oposición moderada de Venezuela”.



Tras el fin de las negociaciones, Borges se exilió en Colombia, donde asistió a la posesión del presidente Iván Duque, también opositor a Maduro.



Precisamente, el gobierno venezolano solicitó a la Interpol la captura de Borges, por estar involucrado en el supuesto ataque con dos drones cargados de explosivos que detonaron el fin de semana pasado cerca de un desfile militar en el que el mandatario venezolano daba un discurso.



En total, el gobierno de Maduro asegura que hay 20 implicados en el “magnicidio en grado de frustración” contra Maduro, de los cuales diez están detenidos.

Borges ha reiterado que el plan de magnicidio es una “farsa” para justificar la persecución contra los adversarios de Maduro, confrontado a un enorme rechazo popular por la crisis socioeconómica que se vive en ese país.



El exjefe del Parlamento venezolano, de mayoría opositora, se ha dedicado en las últimas semanas a articular el apoyo internacional contra Maduro, reuniéndose con los mandatarios de Francia, Emmanuel Macron; Alemania, Angela Merkel, y Reino Unido, Theresa May, y varios de Latinoamérica.



