La difícil vida de los 10.000 refugiados y migrantes en Italia

MSF / Juan Carlos Tomasi

Karon, de 31 años, se sienta con su esposa y sus dos gemelas en un refugio en la isla griega de Lesbos. La familia llegó en agosto de 2016 pero desde entonces las autoridades griegas han bloqueado su salida de la isla para continuar su viaje hacia el continente.

"No quiero que mis hijas vuelvan a ver lo que yo he visto en Iraq". Es por eso que dejamos nuestro país, donde todo está paralizado, todo se detuvo, no hay vida...Mi verdadero sueño es que mis hijas vivan en un país hermoso, sin guerra, sin derramamiento de sangre, sin nada de esto. Eso es lo único que deseo".