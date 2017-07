Choques intensos cerca de Damasco en medio de tregua

13 de julio 2017 , 11:51 a.m.

13 de julio 2017 , 11:51 a.m.

La violencia aumentó hoy en distintos puntos de la región de Guta Oriental, el principal bastión opositor de la periferia damascena.

Aviones de combate no identificados efectuaron al menos 15 bombardeos contra las localidades de Haza y Kafr Batna, en Guta Oriental, y 12, contra Ain Tarma y el vecino distrito de Yobar, en el extrarradio noreste de la capital, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.



Los ataques aéreos causaron heridas a al menos a diez personas, informó el Observatorio.



Al mismo tiempo, las fuerzas gubernamentales dispararon diez proyectiles contra Ain Tarma, donde han avanzado en los últimos días frente a la facción Legión de la Misericordia, vinculada a la exfilial siria de Al Qaeda.



Lea también: ONG siria confirma muerte del líder de grupo yihadista Estado Islámico



Durante la jornada de hoy, hubo fuertes choques en esa zona y en Yobar entre las fuerzas leales al presidente sirio, Bachar al Asad, y sus oponentes.



Mientras, continúan los combates entre los efectivos progubernamentales y los rebeldes en el área de Al Makhul, en la provincia de Rif Damasco, que rodea la capital. Esa región es limítrofe por el sur con las provincias donde se desarrolla la tregua iniciada el domingo, en virtud de un acuerdo entre EE.UU., Rusia y Jordania, que ha coincidido con la reanudación de negociaciones indirectas entre una delegación del Gobierno sirio y otra de la oposición en Ginebra, auspiciadas por la ONU.

Fuerte de los rebeldes al este de Damasco en el distrito de Al Nashabiya. Foto: AFP

El alto el fuego se ha ido afianzando con el paso de los días en Deraa, Al Quneitra y Al Sueida, pese a que en esta última región hubo fuertes enfrentamientos a comienzos de esta semana.



"En las últimas jornadas, ha estado muy tranquilo, ha habido algunas pequeñas violaciones de la tregua y choques esporádicos, pero muy débiles, en las zonas de contacto entre los bandos", dijo a Efe por teléfono el director del Organismo General opositor para los Servicios Urbanos de la población de Deraa, Ramzi Abu Nabut.



De interés: La ONU calificó como 'un paso significativo' el alto el fuego en Siria



Deraa es la mayor ciudad del sur de Siria y está considerada como la "cuna de la revolución", porque en ella empezaron, en marzo de 2011, las protestas que derivaron

en el conflicto actual. Abu Nabut destacó que desde hace cinco días no se ha visto ningún cazabombardero sobrevolar la urbe. "De forma general, podemos decir que la tregua va estabilizándose", indicó.



El cese de las hostilidades ha traído un respiro a los habitantes del sur, y la oposición exige que se amplíe a todo el país. El general del Ejército Libre Sirio (ELS), Jaled Haius, criticó, en declaraciones telefónicas a Efe, la forma en la que se ha alcanzado el alto el fuego.



Galería: El artista sirio que convierte a líderes mundiales en refugiados



"Es un acuerdo entre EEUU y Rusia, con la participación de una tercera parte que es Jordania, con lo que está alejado de los sirios, ya que no hubo ninguna presencia siria, ni política ni militar" en las conversaciones, comentó. No obstante, aseguró que han aceptado la tregua "para traer un alivio al pueblo sirio, dondequiera que esté, sea

en el sur, el norte, el este o el oeste".

Cualquier acuerdo que conduzca al cese de la violencia, y de la muerte y destrucción del pueblo sirio y de su patria es una medida positiva FACEBOOK

TWITTER

Haius se quejó de que justo cuando se está aplicando el cese de las hostilidades "el régimen y los milicianos que lo apoyan, junto con la aviación, están atacando las afueras de Damasco, especialmente Guta Oriental". Explicó que los combatientes opositores que están en esa región de la periferia capitalina "forman parte del frente sur, por lo que debería haber una tregua completa que incluya tanto Al Qalamún como Guta Oriental".



La Coalición Nacional Siria (CNFROS), principal alianza política opositora, pidió hoy que el cese de las hostilidades se extienda a todo el territorio.



En un comunicado, consideró que "cualquier acuerdo que conduzca al cese de la violencia, y de la muerte y destrucción del pueblo sirio y de su patria es una medida positiva, pero debe ser completa en toda Siria y fortalecerse con una supervisión estricta y con una rendición de cuentas de quien lo infrinja".



* La CNFROS es el componente principal de la Comisión Suprema para las Negociaciones (CNS), una agrupación política y militar que representa a los opositores en el diálogo en Ginebra.



Beirut