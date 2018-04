Comercio, Otán e Irán, temas de cita entre Merkel y Trump

El presidente de EE. UU. , Donald Trump, recibió este viernes en la Casa Blanca a la canciller alemana, Angela Merkel, para tratar de aproximar diferencias evidentes en temas como intercambio comercial, la Otán y el acuerdo nuclear con Irán.

Trump se refirió a la jefa de Estado alemana como “una mujer extraordinaria” y dijo que los dos gobiernos están “trabajando en diferentes asuntos, incluyendo comercio, la Otán y cuestiones militares”.



Sin embargo, la impresión general de la conferencia de prensa conjunta realizada luego de las reuniones es que ambos líderes se limitaron a exponer sus puntos de vista, sin avanzar de forma significativa en una aproximación.



Trump, por ejemplo, mencionó que EE. UU. mantiene con la Unión Europea un déficit comercial, “aunque sea difícil de creerlo, de 151.000 millones de dólares, incluyendo 50.000 millones de déficit anual en automóviles y autopartes”.



De otro lado, a través de una intérprete, Merkel admitió que “el presidente (Trump) obviamente no está satisfecho con el lucro comercial. Ya hemos sido capaces de reducirlo, pero aún tenemos mucho por hacer”.



La situación de la Otán fue otro punto de discordia, ya que Trump criticó abiertamente a Alemania y el resto de los países europeos por no contribuir de forma suficiente con los enormes gastos de manutención de la alianza militar. “La Otán es fantástica, pero ayuda más a Europa que a EE. UU”, se quejó Trump.



Entre tanto, Merkel prometió que Alemania aumentará sus gastos de defensa “a 1,3 por ciento del PIB en defensa (...) No hemos de alcanzar el objetivo, pero estamos aproximándonos”, dijo.



En cuanto al acuerdo nuclear con Irán firmado en 2015, Merkel afirmó que fue un primer paso, pero “no es suficiente”, y se mostró dispuesta a seguir hablando con Trump para ver cómo mejorar el arreglo.



Merkel expresó una postura similar a la manifestada este martes por el presidente francés, Emmanuel Macron, durante su visita de Estado a Washington, pero no aclaró si respalda la propuesta del líder galo de negociar un acuerdo más amplio con Teherán.



AFP y EFE