Estas son las víctimas mortales del atentado terrorista en Londres

23 de marzo 2017 , 09:09 a.m.

Una británica de origen español de 43 años, Aysha Frade, es la segunda de las tres víctimas mortales del atentado en el Parlamento británico identificada, junto al policía Keith Palmer, de 48 años.



En el atentado murieron tres personas más el atacante -cuya identidad no ha sido comunicada, de momento- y 40, de al menos 9 nacionalidades, resultaron heridas.



Los muertos

Aysha Frade, 43 años



Iba a buscar a sus hijas pequeñas a la escuela cuando fue atropellada por el atacante, según medios británicos.



Hija de un chipriota y una española, había vivido siempre en Londres y veraneaba cada año en Galicia, noroeste de España, donde viven sus hermanas.



Se trata "de una nacional británica hija de una ciudadana española", explicó a la AFP la Oficina de Información Diplomática en Madrid. "Los familiares están en Galicia", en el noroeste de España, añadieron.



Según su prima Ana, entrevistada este jueves por la radio española Cope, Aysha estaba casada y era madre de dos niñas pequeñas de 7 y 9 años. Sus hermanas viven en Betanzos, una localidad gallega en la que tienen una academia de inglés.



"Estoy hundida. Es una cosa con la que no contábamos para nada", explicó la prima. "Me llamó Silvia", una de las hermanas de la víctima, "y me dijo 'ha pasado una cosa muy mala, mataron a Aysha'". "La atropelló un coche y la mató", añadió.



"Estamos profundamente entristecidos y conmocionados por la noticia de que una de las víctimas era parte de nuestro personal, Aysha Frade", dijo Rachel Borland, directora del DLD College, la escuela donde trabajaba la víctima. Frade "era muy querida y respetada", añadió Borland.



Policía Keith Palmer, 48 años



Casado y padre. Trabajaba para la Unidad de Protección Diplomática de la policía, custodiaba una de las puertas de acceso al Parlamento, y fue acuchillado por el agresor. Según allegados citados por la prensa británica, había servido en el ejército, en un regimiento de artillería, antes de pasar a la policía.



La tercera víctima mortal



Un hombre de unos 50 años, según los únicos detalles revelados hasta ahora por las autoridades.



El atacante



Su identidad no ha sido revelada, pero la primera ministra británica Theresa May explicó que se trataba de un británico que, en una ocasión, hace tiempo, había sido investigado por radicalismo por los servicios de inteligencia.



Se especula con que tenga relación con Birmingham, una ciudad del centro de Inglaterra con fuertes medios yihadistas donde se practicaron detenciones en relación con el atentado. Según medios británicos, el coche con el que se lanzó contra la gente fue alquilado en Birmingham y en el contrato figuraba una dirección en la ciudad.



Los heridos

De los 29 heridos que siguen el hospital, 7 están "en situación crítica", dijo el comandante de la unidad antiterrorista británica, Mark Rowley.



Tres estudiantes franceses en viaje de fin de curso a Londres estaban entre los heridos. Se trata de tres muchachos de un liceo de la localidad bretona de Concarneau, y sus familias llegaron a la capital británica el miércoles por la noche.



Cinco turistas surcoreanos -cuatro mujeres y un hombre de unos 50 y 60 años- resultaron heridos al ser arrollados por la gente que trataba de huir del atacante una vez estrelló su coche contra ellos, dijo el ministerio de Relaciones Exteriores surcoreano.



Una mujer herida grave fue rescatada del río Támesis, junto al Parlamento y el puente de Wesminster, tras el atentado. Se ignora su situación, nombre o nacionalidad.

Entre los heridos hay franceses, surcoreanos, griegos, un alemán, un polaco, un irlandés, un italiano, y un estadounidense, además de británicos, explicó May.



