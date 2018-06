‘De víctima a superviviente y de ahí a mujer valiente’

27 de junio 2018 , 11:32 a.m.

La joven española que fue abusada sexualmente por cinco hombres, conocidos como "la Manada", durante los Sanfermines de 2016 agradeció este miércoles el apoyo de toda la gente que sin conocerla le "dio voz" en España y animó a las mujeres a denunciar situaciones similares a la suya.



"Gracias por no dejarme estar sola, por creerme hermanas", señala la joven en una carta enviada a un conocido programa de televisión, en la que reitera su agradecimiento a toda la gente que ha hablado sobre su caso

La polémica sentencia judicial que condenaba por abuso y no por agresión sexual (equivalente a violación) a los cinco miembros de "La Manada" y su posterior puesta en libertad provisional hace unos días, generó una explosión de indignación y rechazo en la sociedad española que trascendió también al terreno político.



Desde que se hizo público el fallo, el pasado abril, miles de personas, la mayoría mujeres, han tomado las calles de las principales ciudades del país en multitud de ocasiones para protestar por una decisión que ven producto de una "Justicia patriarcal".



"No os quedéis callados porque si lo hacéis les estáis dejando ganar", argumenta en la carta la víctima de "la Manada", que destaca que de una situación como la de ella "se puede salir".

El número de agresiones sexuales con penetración aumentaron en España un 28,4 por ciento durante el primer trimestre de 2018, según datos del Ministerio del Interior. Foto: José Jordan/AFP

La joven, que en el momento de los hechos tenía 18 años, asegura que se da por satisfecha si gracias a su caso se han "removido conciencias" o ha dado "fuerzas" a otras personas, por lo que pide a otras víctimas que cuenten su caso, ya sea a un familiar, a un amigo, a la policía o simplemente a través de un tuit.



"Nadie tiene que pasar por esto, lamentarse de beber, de hablar con gente en una fiesta, de ir sola a casa o de llevar una minifalda", subraya en la carta. Además, pide "no bromear con una violación" al igual que no se hace con las enfermedades porque es "indecente".



En la misiva, encabezada con la frase "De víctima a superviviente y de ahí a mujer valiente", la joven también dice que "lo mejor y peor de la vida hay que compartirlo".

"No soy la chica de Sanfermines, soy la hija, nieta, amiga", enfatiza y advierte que hay que pensar antes de hablar de ella porque puede ser la chica que está sentada al lado nuestro.

Finalmente insiste en dar las gracias a su familia y amigos, al igual que a asociaciones, ciudadanos, personalidades políticas, famosos y periodistas que le hayan respetado y, en general, a todo el que se haya preocupado por ella, la víctima.



La carta de la joven llega tras la expectación mediática que ha supuesto la salida de la cárcel de los miembros de "la Manada", rodeados de prensa cada vez que acuden, tres veces por semana, a firmar su libertad condicional, una de las medidas cautelares impuestas por el tribunal que les juzgó.



Desde que los cinco acusados abandonaron las prisiones en las que pasaron dos años, se han disparado los rumores sobre supuestas ofertas televisivas que les pagarían por conceder entrevistas, por lo que organizaciones feministas llamaron a boicotear al medio que lo haga.



EFE