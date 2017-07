Unión Europea, preocupada por 'destino de la democracia' en Venezuela

31 de julio 2017 , 07:17 a.m.

La Unión Europea expresó este lunes su "preocupación por el destino de la democracia en Venezuela", un día después de la elección de una controvertida Asamblea Constituyente, y manifestó "serias dudas" sobre el reconocimiento en el bloque del resultado.

"La Comisión tiene serias dudas acerca de si el resultado de las elecciones puede ser reconocido", declaró la portavoz del ejecutivo comunitario Mina Andreeva, después que España, México, Colombia, Argentina y Estados Unidos, entre otros, anunciaran que no reconocerán los resultados de la votación.



En medio de protestas y violencia, Caracas anunció que más de ocho millones de venezolanos eligieron el domingo a los integrantes de la Constituyente, impulsada por el presidente venezolano Nicolás Maduro como la solución a la profunda crisis política y económica de Venezuela.



Sin embargo, la oposición, que controla el actual parlamento de Venezuela, rechazó esta "fraudulenta" elección, con la que, a su juicio, el gobierno trata de perpetuarse en el poder. Los opositores saldrán de nuevo este lunes a las calles del país para reclamar la salida de Maduro, una protesta más en los cuatro meses de manifestaciones que se han saldado con unos 125 muertos.



El miércoles, llamaron a una gran concentración en Caracas. La Unión Europea apuntó también a la responsabilidad de Caracas para "restablecer el espíritu de la Constitución y la confianza perdida", con su intento de "establecer divisorias instituciones paralelas", añadió Andreeva, en referencia a la Constituyente.

"Una Asamblea Constituyente, elegida en circunstancias dudosas y a menudo violentas, no puede ser parte de la solución" a la crisis, agregó la vocera, para quien esto "aumentó la división y deslegitimará aún más a las instituciones democráticamente elegidas".



La UE, que condenó "el excesivo y desproporcionado uso de la fuerza por las fuerzas de seguridad", reiteró su llamado a las partes a alcanzar "una solución negociada a la crisis actual", una posición menos dura que la del presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani.



Tajani, un duro crítico del gobierno venezolano y quien aseguró en un comunicado haber hablado con el opositor Leopoldo López, indicó que la Eurocámara no reconocerá el resultado de la Asamblea Constituyente y consideró que " la comunidad internacional no puede seguir callada frente a tantos muertos en Venezuela".



"Está muy claro que el régimen actual se está aferrando al poder. La voluntad del pueblo es cambiar de régimen. Por eso es necesario ir a elecciones ya", añadió Tajani, quien en el pasado llegó a pedir que se estudien sanciones contra altos funcionarios de Caracas.



Preguntada por esa posibilidad, Mina Andreeva indicó simplemente que la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, está "actualmente trabajando en una respuesta conjunta" en nombre de los países del bloque.



En el caso de eventuales sanciones, los 28 deberían aprobarlas "por unanimidad". El miércoles, Estados Unidos elevó el tono de voz y anunció la adopción de sanciones económicas contra 13 funcionarios actuales o pasados de Venezuela por "minar la democracia", participar en actos de violencia y corrupción.



AFP