Unión Europea no hablará de comercio hasta resolver el 'Brexit'

29 de agosto 2017 , 11:44 a.m.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, repitió este martes que no habrá ninguna negociación sobre la relación post-Brexit entre la Unión Europea (UE) y Reino Unido mientras no se resuelvan las cuestiones relacionadas con el divorcio entre ambos.

"Tiene que quedar muy claro que no emprenderemos ninguna negociación sobre las nuevas relaciones, sobre todo económicas y comerciales, entre Reino Unido y Europa antes de que se resuelvan todas las cuestiones relacionadas con el artículo 50 y, por tanto, con el divorcio", declaró Juncker.



"Primero hay que resolver el pasado antes de pensar en el futuro", insistió, repitiendo la postura de la UE desde el principio de las negociaciones con Reino Unido.



Londres y Bruselas iniciaron el lunes una nueva ronda de negociaciones en un clima de desconfianza, entre los británicos, impacientes de abordar los futuros acuerdos comerciales con la UE, y los europeas, que exigen centrarse primero en la organización de su separación.

Los Veintisiete fijaron tres prioridades antes de debatir cualquier otro aspecto: la factura que deberá pagar Reino Unido al abandonar la UE, la situación de los ciudadanos europeos en suelo británico y el futuro de la frontera entre Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte.



Juncker, que hablaba ante los embajadores de la UE en Bruselas, se mostró crítico con la postura británica expresada en los días previos a la actual ronda de negociaciones.

"He leído con la atención necesaria todos los papeles lanzados, producidos por el gobierno de Su Majestad: ninguno me dio entera satisfacción, así que quedan muchas cuestiones por resolver", avisó.



"El problema fronterizo entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte" después de que Reino Unido abandone la UE es "un problema muy serio para el que no tenemos ninguna respuesta definitiva", declaró. La nueva ronda de negociaciones terminará el jueves.



